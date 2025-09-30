Άδωνις Γεωργιάδης: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου οργάνωσε την απεργία του Πάνου Ρούτσι»

Για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία του ΕΣΥ μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στον τρόπο που θα κλείνονται τα ηλεκτρονικά ραντεβού στα νοσοκομεία της Αττικής.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action24 ανέφερε ότι από αύριο, 1 Οκτωβρίου, θα είναι διαθέσιμα τα ραντεβού σε 127 νοσοκομεία σε μια πλατφόρμα. «Υπερτριπλασιάσαμε τα διαθέσιμα ραντεβού στα νοσοκομεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άδωνις Γεωργιάδης: Εξαπέλυσε βολές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εξαπέλυσε βολές κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «έχει οργανώσει την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι με στόχο να μην ξεκινήσει το δικαστήριο». «Η κυρία Κωνσταντοπούλου δίνει τα ρέστα της για να μην ξεκινήσει η δίκη», πρόσθεσε. Επιπλέον, τόνισε ότι «κάθε αίτημα που μπορεί να κρύβει θεωρία συγκάλυψης για τοξικολογική στα οστά πρέπει να διερευνηθεί».

Πήρε θέση όμως και για τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ότι αν κάνει δικό του κόμμα, θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία.

Πηγή: newsbomb.gr