Εξώδικο Αυγενάκη σε Κασσελάκη - Το έσκισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας

Ο βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης απέστειλε εξώδικη δήλωση στον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας κ. Στέφανο Κασσελάκη, η οποία αφορά στη δήλωση του κ. Κασσελάκη περί της κατάθεσης αναφοράς ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) περί δήθεν «ανεξήγητων εσόδων» ύψους άνω του 1.200.000 ευρώ στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του κ. Αυγενάκη («πόθεν έσχες») για το έτος 2024.

Ο κ. Αυγενάκης κάνει λόγο για «ευθεία διαστρέβλωση της αλήθειας, με σκοπό την πρόκληση πολιτικής και προσωπικής βλάβης» και καλεί τον κ. Κασσελάκη «να ανακαλέσει την ανάρτηση και τους ψευδείς ισχυρισμούς του», να την αφαιρέσει άμεσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, τον καλεί να προβεί σε έγγραφη δήλωση μη επανάληψης παρόμοιων προσβλητικών αναφορών στο μέλλον, διαφορετικά επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα του.

Ακολουθεί η εξώδικη δήλωση του κ. Αυγενάκη:

Με την παρούσα εξώδικη δήλωση, σας γνωστοποιώ την έντονη διαμαρτυρία μου για το περιεχόμενο δημόσιας ανάρτησής σας σε προσωπικούς λογαριασμούς σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Χ, TikTok, Instagram), η οποία δημοσιεύθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 και αναπαράχθηκε ευρέως τόσο σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στον ηλεκτρονικό Τύπο.

Η ανάρτησή σας αναφέρει ότι δήθεν κατέθεσα «αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) για ανεξήγητα έσοδα άνω του 1.200.000 ευρώ στη δήλωση περιουσιακής μου κατάστασης (“πόθεν έσχες”) για το έτος 2024». Συγκεκριμένα αναφέρατε:

«Σήμερα όπως υποσχέθηκα χθες πήγα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατέθεσα αναφορά για το πόθεν έσχες του 2023 του Λευτέρη Αυγενάκη, που εμφανίζει έσοδα -χωρίς εξήγηση- πάνω από 1,2 εκατ. Euro. Έσοδα που δημιουργήθηκαν όταν ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρέπει να διερευνηθούν ως μέρος της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φτάνει πια η κοροϊδία με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου!»

Η ανωτέρω δήλωση περιέχει ψευδείς, αβάσιμους και συκοφαντικούς ισχυρισμούς, οι οποίοι πλήττουν την τιμή και υπόληψή μου, καθώς και το κύρος της Βουλής.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας επισημαίνω τα εξής:

Τα δηλωθέντα καθαρά εισοδήματά μου από μισθωτές υπηρεσίες ανέρχονται σε 34.884,17 ευρώ (φορολογικό έτος 2023).

Το ποσό των 580.000 ευρώ προέρχεται από την πώληση ακινήτου και δεν αποτελεί εισόδημα από μισθούς ή αμοιβές.

Τα υπόλοιπα κατατεθειμένα ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς (25.304,72 € και 13.443,73 €) αποτελούν νόμιμα δηλωθέντα εισοδήματα και δεν συνιστούν «συσσώρευση κεφαλαίων εκατομμυρίων».

Μεγάλο μέρος της ακίνητης περιουσίας μου αποκτήθηκε μέσω κληρονομιάς ή γονικής παροχής, αποκλείοντας δημιουργία «νέου πλούτου».

Υφίστανται δηλωμένες δανειακές υποχρεώσεις, που αφορούν εγγυήσεις για δάνεια των ετών 2012 και 2014, τα οποία αποπληρώθηκαν με νόμιμες διαδικασίες.

Η αντίδραση Κασσελάκη στο εξώδικο

Η απάντηση του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανου Κασσελάκη στο εξώδικο Αυγενάκη ήταν άμεση.

«Φαίνεται ο υπουργός του ΟΠΕΚΕΠΕ, να ενοχλήθηκε που πήγα το πόθεν έσχες του και τα εισοδήματά του, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα» αναφέρει σε βίντεο ο κ. Κασσελάκης κρατώντας μάλιστα και το εξώδικο στο χέρι.

«Τι λέει το εξώδικο; Ο ισχυρισμός περι εσόδων 1,2 εκατ. καταρρέει αναμφισβήτητα. Γιατί είχε 580,000 ευρώ, όχι από εισόδημα ή μισθό, αλλά από πώληση ακινήτου».

Μου ήρθε εξώδικο από τον Λευτέρη Αυγενάκη

