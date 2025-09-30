Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όλα ήταν σε γνώση του Αυγενάκη»

Η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βαγγέλη Σημανδράκου, στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο υπήρξε αποκαλυπτική για πολλές πτυχές της περίπλοκης υπόθεσης που μονοπωλεί το πολιτικό ενδιαφέρον τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Σημανδράκος, όταν κλήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου για συνάντηση με τους κ.κ. Μπρατάκο, Παπασταύρου και Βορίδη (4/11/23), μεθοδεύτηκε από τον τότε αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυρ. Μπαμπασίδη, η αλλαγή όλων των διευθυντών του Οργανισμού. Είχε προηγηθεί η επιστολή του κ. Σημανδράκου προς τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Λ. Αυγενάκη, σύμφωνα με την οποία, στην Κρήτη συγκεντρώθηκε κατά το έτος 2020 πάνω από 60% του εθνικού αποθέματος της χώρας. Σύμφωνα με βουλευτές της αντιπολίτευσης αυτό αποδεικνύει ότι όλα ήταν σε γνώση του αναφερόμενου στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λ. Αυγενάκη.

Μάλιστα κατέθεσε ότι ο πρώην ΓΓ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Στρατάκος, του είχε ζητήσει τηλεφωνικά να πληρωθεί ο Γιώργος Ξυλούρης, δηλαδή το πρόσωπο που έφερε το υποκοριστικό «Φραπές», χωρίς μάλιστα να γίνει έλεγχος.

Ο κ. Σημανδράκος είπε ότι η συνεργασία του με τον πρώην υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Γεωργαντά ήταν καλή, όχι όμως και με τον Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος τον αντικατέστησε στο υπουργείο. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε συνέντευξη του κ. Αυγενάκη, όπου τον αποκάλεσε «αναποτελεσματικό και τζούφιο», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η επιλογή ενός υπουργού να βγαίνει σε ΜΜΕ και να χαρακτηρίζει με απαξιωτικό τρόπο τον πρόεδρο ενός οργανισμού που προΐσταται, θα έπρεπε να αφορά και σε ενέργειες για να του δώσω κι εγώ εξηγήσεις, επέλεξε αυτή τη μέθοδο για να τον αναγκάσει να φύγει, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να διώξει κάποιον».

Μάλιστα, ανάμεσα σε πολλές περιπτώσεις που ανέλυσε ο κ. Σημανδράκος, έκανε λόγο ακόμη και για ΑΦΜ που δήλωνε καλλιέργεια φακής στην περιοχή του Ζωγράφου στην Αθήνα.

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν ότι η κατάθεση του Βαγγέλη Σημανδράκου αποτυπώνει μια «πολιτική και διοικητική συμμορία με επιτελική λειτουργία μέσα στα σπλάχνα του κράτους. Ενός "γαλάζιου" κράτους εν κράτει που έχει αλώσει τα πάντα και κυνηγά λυσσαλέα όποιον θεωρεί εμπόδιο εξυπηρετήσεις των δικών τους παιδιών».

Τονίζουν μάλιστα ότι από τη σημερινή κατάθεση, προκύπτει ότι ο κ. Αυγενάκης «πίεζε αφόρητα για "ξεμπλοκάρισμα" ΑΦΜ. Είναι ανατριχιαστική η αναφορά του κ. Σημανδράκου ότι ο παραιτηθείς γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στρατάκος, του ζήτησε να «κάνουμε κάτι με τα δεσμευμένα ΑΦΜ» αλλά και συγκεκριμένα «να πληρωθεί ο Γιώργος» (Ξυλούρης), ο περίφημος «Φραπές». Φράση ενδεικτική της ύπαρξης εγκληματικής οργάνωσης που διέτρεχε όλη την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί των ημερών της ΝΔ».

Πηγές του Β αναφέρουν ότι η ΝΔ βυθίζεται στην απελπισία και την αμηχανία της, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση καταφεύγει στο 2011 «για να επιρρίψει ανύπαρκτες ευθύνες στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ για την διεξαγωγή των ελέγχων των εκτάσεων και των ζώων των αγροτών».

Τονίζουν μάλιστα ότι η κατάθεση Σημανδράκου επιβεβαίωσε τις πολιτικές παρεμβάσεις που δεχόταν για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Συγκεκριμένα, σε ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι ο Γιώργος Στρατάκος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον πήρε τηλέφωνο και του ζήτησε να προχωρήσει άμεσα η πληρωμή του Γιώργου Ξυλούρη, παρά το γεγονός ότι με βάση την έρευνα το ΑΦΜ του ήταν δεσμευμένο και η πληρωμή δεν προχωρούσε, καθώς υπήρχαν ανακρίβειες στις δηλώσεις του και στα ζώα του.

Οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ βάζουν στο κάδρο των ευθυνών ολόκληρη την κυβέρνηση, με βάση το γεγονός ότι «ο κ. Σημανδράκος αποκάλυψε ότι η κατάσταση ήταν σε απόλυτη γνώση του Μεγάρου Μαξίμου, καθώς είχε ενημερώσει τον πρώην υφυπουργό στον πρωθυπουργό κ. Μπρατάκο, τον κ. Παπασταύρου και τον κ. Βορίδη. Παρά ταύτα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου όχι μόνο δεν προστάτευσε τον κ. Σημανδράκο αλλά προχώρησε σε δημόσιες επιθέσεις εναντίον του, εξωθώντας τον τελικά σε παραίτηση».

«Η κυβέρνηση είναι ανίκανη και επικίνδυνη για τα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου, είναι χρήσιμη όμως για τα συμφέροντα των ημετέρων της όπως ο κ. Ξυλούρης και πολλοί άλλοι. Η αδιαφάνεια και η σήψη είναι αποκαλυπτικές. Είναι καιρός να φύγουν», καταλήγουν τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, σχολιάζοντας τις σημερινές εξελίξεις στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τέλος, σημειώνεται ότι σύμφωνα με έγγραφο που προσκόμισε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, επί υπουργίας Γεωργαντά, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, για το έτος δηλώσεων ΟΣΔΕ 2Ο22, κατόπιν ελέγχου, διαπίστωσε ότι στην πληρωμή του Ιουλίου του 2023, αντί για τη γραμμή δικαιωμάτων του 2022, χρησιμοποιήθηκε αυτή του 2021. Αποτέλεσμα, 196.083 αγρότες να πρέπει να επιστρέψουν 50.755.440 ευρώ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Πηγή: newsbomb.gr