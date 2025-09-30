Τι αλλάζει στις Ένοπλες Δυνάμεις – Δένδιας: «Πρέπει να δημιουργήσουμε έναν νέο στρατό»

«Πρέπει να δημιουργήσουμε έναν νέο στρατό», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρουσιάζοντας τις σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Οι αλλαγές, σύμφωνα με τον χάρτη που παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας σκοπεύουν στον εξορθολογισμό, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της εκπαίδευσης των στελεχών και όλων όσων υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο υπουργός Άμυνας, το νομοσχέδιο προβλέπει:

Νέο βαθμολόγιο.

Νέο μισθολόγιο, με αυξήσεις από τα χρήματα που θα προέλθουν από τις συγχωνεύσεις στρατοπέδων.

Νέο σύστημα σταδιοδρομίας.

Νέο ακαδημαϊκό πλαίσιο για τις στρατιωτικές σπουδές.

Αλλαγές στην θητεία

Νέο σύστημα εφεδρείας, με την δημιουργία και μονάδων εφέδρων καταδρομέων και αλεξιπτωτιστων.

Εθελοντική 12μηνη στράτευση γυναικών ηλικίας 20-26 ετών

«Τίποτα δεν είναι γραμμένο σε μάρμαρο», τόνισε ο Ν. Δένδιας, λέγοντας ότι το νομοσχέδιο θα δοθεί στην διαβούλευση. «Είμαστε έτοιμοι για ένα ανοιχτό διάλογο», σημείωσε, αναφέροντας περιπτώσεις ανορθολογισμού, λέγοντας για αρκετές κατηγορίες στελεχών πως υπάρχει αντίφαση απέναντι στον ρόλο και στην ηλικία.

Πηγή: cnn.gr