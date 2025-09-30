Τα πόθεν έσχες της κοροϊδίας και ο Γολγοθάς της σχεδόν... άπορης Λατινοπούλου

Βγήκαν χθες στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών και για πρώτη φορά μετά από χρόνια είχαμε κάποιες ανατροπές και εκπλήξεις.

Πριν σας πω τα περίεργα που ξεχώρισα, να σημειώσω αρχικά πως η δημοσιεύθηκαν οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για το 2022 και το 2023.

Η γνώση μας δηλαδή βρίσκεται σχεδόν δύο χρόνια πίσω σε σχέση με το τι κατέχουν οι «ταγοί του έθνους» σήμερα. Κατά δεύτερον η δήλωση πόθεν έσχες δεν φωτίζει όπως πρέπει τις οικονομικές δραστηριότητες των εκλεγμένων, γιατί βλέπουμε μόνο ατάκτως ερριμμένα νούμερα και στοιχεία για εισοδήματα, καταθέσεις ακίνητα και δάνεια. Και πολλές φορές η κοροϊδία ξεπροβάλλει μέσα από τα χαρτιά...

Στίβω το μυαλό μου να βρω μια εξήγηση για το πώς η Αφροδίτη Λατινοπούλου επιβίωσε το 2023 μόνο με εισόδημα 3.000 ευρώ. Με βάση τα όσα δήλωσε στο «πόθεν έσχες» της έβγαλε αυτό το ελάχιστο ποσό από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ και οι καταθέσεις της είναι μικρές, μόλις 4.760 ευρώ, που αποκτήθηκαν από εισοδήματα προηγούμενων ετών. Επίσης δεν δηλώνει συμμετοχή σε κάποια επιχείρηση.

Πώς ζούσε για έναν χρόνο με τόσο λίγα χρήματα; Πώς κατάφερε να αψηφήσει την ακρίβεια; Πώς κατάφερε να βγάλει μια τέτοια εκλογική χρονιά; Περίεργα πράγματα. Πιστεύω πως όλο και κάποιος θα ασχοληθεί με την περίπτωση.

Διαβάστε περισσότερα στο XRAY του ethnos.gr