Έτοιμο το βιβλίο του Τσίπρα: Όλα όσα έγιναν το 2015, η ήττα το 2019 και η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ

Ως προαναγγελία των κινήσεων που θα κάνει στο μέλλον ο Αλέξης Τσίπρας εξέλαβαν πολλοί την είδηση για την έκδοση του βιβλίου στις αρχές Δεκεμβρίου αφού μέσα σε αυτό «καταγράφει την προσωπική του “πυξίδα”, την οραματική του κατάθεση για το αύριο της Αριστεράς, της προοδευτικής παράταξης και της χώρας».

Όπως γίνεται αντιληπτό μέσα από το βιβλίο το οποίο ξεπερνάει τις 600 σελίδες ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς θα δώσει το όραμα του για το αύριο αλλά και για την αριστερά.

Προφανώς πέρα από τα όσα αναφέρονται για το 2015 και τα οποία θα συζητηθούν και από τα αλλά κόμματα ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα αναφερθεί στους λόγους της ήττας του 2019, αλλά και στην κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ.

Με δεδομένο ότι κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να βρεθούν στο νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού το κομμάτι αυτό του βιβλίου αναμένεται να πυροδοτήσει πολλές συζητήσεις τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στην Νέα Αριστερά.

Παράλληλα, υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά στους λόγους που τον οδήγησαν στην παραίτηση και στα όσα έγιναν εκείνες τις ημέρες.

Τις τελευταίες αράδες του βιβλίου τις έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από μερικές μέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποτελεί μαρτυρία – και μάλιστα του ίδιου του πρωταγωνιστή – των κρίσιμων γεγονότων μιας από τις πιο ταραγμένες περιόδους της μεταπολιτευτικής ελληνικής ιστορίας.

Στα έντεκα κεφάλαιά του ο συγγραφέας περιγράφει και αποκαλύπτει το δραματικό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, άγνωστες συνομιλίες με ξένους ηγέτες, τι τον οδήγησε στην απόφασή του για το δημοψήφισμα, αλλά και τη ναρκοθετημένη διαδρομή αμέσως μετά τη συμφωνία για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αλέξης Τσίπρας αντίθετα με ό,τι πιστεύουν κάποιοι δεν αποφεύγει, να εξηγήσει και να αποτιμήσει κριτικά και αυτοκριτικά τις κεντρικές του επιλογές σε όλη αυτή τη πορεία. Το βιβλίο αναμένεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου από τις εκδόσεις Gutenberg.

Πηγή: newsit.gr