Πίεση εκ δεξιών στη ΝΔ: Η απάντηση των «γαλάζιων» και τα σενάρια για τον Σαμαρά

Τρόπους για να συσφίξουν τη σχέση τους με ένα παραδοσιακό ακροατήριο αναζητούν στην κυβέρνηση, καθώς η πίεση από τα δεξιά εντείνεται. Η απόσταση από τον Αντώνη Σαμαρά είναι εμφανές πως δεν γεφυρώνεται, ενώ γίνεται όλο και πιο έντονη η κριτική από τα δεξιά της ΝΔ για τους χειρισμούς σε θέματα εξωτερικής πολιτικής (και όχι μόνο). Όλα αυτά δε σε μια περίοδο που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν στασιμότητα για τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος, παρά το πακέτο που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Alco στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 24% και διατηρεί μεγάλη απόσταση από το ΠΑΣΟΚ που είναι δεύτερο με 11,5%. Ωστόσο, «καμπανάκι» στους γαλάζιους χτυπά το γεγονός πως σχεδόν ένας στους πέντε δηλώνει αναποφάσιστος, ενώ ταυτόχρονα ένα ποσοστό της τάξης του 15% δηλώνει πως θα ψηφίσει κόμματα που κινούνται στα δεξιά της ΝΔ.

Το τελευταίο διάστημα είχαν υπάρξει «ανοίγματα» από το κυβερνών κόμμα προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, τα οποία πάντως δεν απέδωσαν. Να σημειωθεί εδώ πως έντονα συζητήθηκε άρθρο του Χρύσανθου Λαζαρίδη (στενού συνεργάτη για πολλά χρόνια του πρώην πρωθυπουργού), που ασκεί έντονη κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

«Πότε αποτυγχάνει μια Πολιτική; Όταν στηρίζεται σε λάθος υποθέσεις, όταν επιδιώκει ανέφικτα αποτελέσματα, όταν δεν έχει διαβάσει καλά τον αντίπαλο ή όταν δεν υπάρχει «εναλλακτική», αν όλα πάνε στραβά» επισημαίνει ο Χρ. Λαζαρίδης και προσθέτει «η εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη αποδείχθηκε πλήρως αποτυχημένη, γιατί συνέβησαν ΟΛΑ τα παραπάνω μαζί!». Μάλιστα στο άρθρο αναφέρει στο τέλος «όταν έχεις αποτύχει πλήρως, ενώ σε είχαν προειδοποιήσει κατ’ επανάληψιν, δεν είσαι η «λύση». Είσαι το πιο σοβαρό ΠΡΟΒΛΗΜΑ».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε «δημοκρατικά έχει το δικαίωμα κάθε πολίτης -ως πολίτης γράφει το συγκεκριμένο άρθρο ο συγκεκριμένος αρθρογράφος- να λέει την άποψή του. Αλίμονο, εάν σχολίαζα το άρθρο κάθε πολίτη». Υπενθύμισε πάντως πως τον Κυριάκο Μητσοτάκη «τον έκριναν οι πολίτες το 2023, του έδωσαν ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας…»

Το θέμα πήρε διαστάσεις με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη να σχολιάζει «καταρχάς ο κ. Σαμαράς να χαίρεται τον σύμβουλό του, τον κ. Χρύσανθο Λαζαρίδη, ο οποίος προερχόμενος από την αριστερά δεν ξέρω τι ακριβώς έχει προσφέρει στην παράταξή μας και βεβαίως στην χώρα». Συνέχισε μιλώντας για ένα άρθρο «απαράδεκτο», «προκλητικό» και «προσβλητικό απέναντι συνολικά στην παράταξη, όχι μόνον στον Πρωθυπουργό». Σημείωσε δε πως «έχει ρίξει μια κυβέρνηση ο κ. Σαμαράς, δεν νομίζω ότι θα ήταν πολύ φρόνιμο να δημιουργήσει εκ νέου θέματα στη Νέα Δημοκρατία».

Το επόμενο διάστημα μένει να φανεί ποιες κινήσεις θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός και για ποια θέματα θα επιλέξει να τοποθετηθεί. Στο μεταξύ τα σενάρια για το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην ίδρυση ενός νέου κόμματος συνεχίζονται στα πολιτικά «πηγαδάκια».

Συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική

Από την κυβέρνηση θέλουν να απαντήσουν στην εντεινόμενη κριτική της αντιπολίτευσης για τους χειρισμούς σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Άλλωστε πρόκειται για ένα θέμα που ενδιαφέρει ιδιαιτέρως ένα παραδοσιακό ακροατήριο, το οποίο θέλουν να συσπειρώσουν οι «γαλάζιοι».

Να επισημανθεί εδώ πως σύμφωνα με δημοσκόπηση της Alco το 62% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ασκούμενη από την κυβέρνηση εξωτερική πολιτική δεν υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα συμφέροντα της χώρας, ενώ στον αντίποδα το 25% απαντά «ναι» στο σχετικό ερώτημα. Την ίδια στιγμή το 71% θεωρεί ότι είναι αναποτελεσματική η πολιτική της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό, ενώ το 17% απαντά πως είναι αποτελεσματικό το κυβερνητικό έργο.

Τώρα από το Μαξίμου εστιάζουν στη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή για θέματα εξωτερικής πολιτικής μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Στη συνεδρίαση ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει έμφαση σε μια σειρά πρωτοβουλιών στο διπλωματικό πεδίο αλλά και στις κινήσεις για την περαιτέρω αμυντική θωράκιση της χώρας.

Χθες απαντώντας σε ερώτηση ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε πως δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο το επόμενο διάστημα. Προσέθεσε πως «εμείς επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά ο διάλογος για εμάς δεν είναι αυτοσκοπός. Θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε μια πολιτική που μεγαλώνει ουσιαστικά τη χώρα και παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα, μια ενεργητική πολιτική, πιστεύοντας ότι ο διάλογος κάνει μόνο καλό. Δεν πρόκειται, όμως, να προσαρμόσουμε την πολιτική μας στην ανάγκη επόμενων συναντήσεων».

Τι θα πει σήμερα ο Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο

Το πακέτο των φοροελαφρύνσεων αλλά και θέματα που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται - σύμφωνα με συνεργάτες του – να τονίσει πως η ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου δείχνει τον προσανατολισμό της κυβέρνησης στο πλευρό της κοινωνίας. Παράλληλα αναμένεται να σημειώσει πως η απάντηση στην αντιπολίτευση δίνεται μέσα από την ασκούμενη πολιτική και την υλοποίηση του προεκλογικού προγράμματος.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ και αναμένεται να παραθέσει συγκεκριμένα παραδείγματα. Το μήνυμα που σύμφωνα με πληροφορίες θα εκπέμψει είναι ότι οι μόνιμες παρεμβάσεις σε μισθούς και συντάξεις συγκροτούν σοβαρό ανάχωμα απέναντι στο κύμα της ακρίβειας.

Η ατζέντα της συνεδρίασης είναι πλούσια, καθώς στην κυβέρνηση θέλουν να περάσουν μέχρι τα Χριστούγεννα από τη Βουλή μια σειρά νομοσχεδίων. Να επισημανθεί τέλος πως οι υπουργοί θα παραλάβουν και τα προσχέδια δράσης τους για το 2026.

Πηγή: ethnos.gr