Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απάντησε στις επικρίσεις για το «πόθεν έσχες» ως ευρωβουλευτής

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου προχώρησε σε διευκρινιστική δήλωση για το «πόθεν έσχες» της ως ευρωβουλευτής, καθώς προκλήθηκαν αντιδράσεις με όσα φαίνεται να δήλωσε στην εφορία.

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» δημοσίευσε δήλωση που έκανε στην ΑΑΔΕ και στην ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με αφορμή σκόπιμων διαστρεβλώσεων για το πόθεν έσχες μου αναγκάζομαι να διευκρινήσω τα εξής:

Το έτος 2023 τα συνολικά μου έσοδα, ακαθάριστες αποδοχές από επιχειρηματική δραστηριότητα ανήλθαν σε 22.000 ευρώ.

Από αυτά, ΜΕΤΑ την αφαίρεση δαπανών και φόρων (αφού μιλάμε για μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών) το καθαρό φορολογητέο κέρδος που έμεινε ήταν 3.000 ευρώ.

Η καταγραφή των 3.000 ευρώ στο πόθεν έσχες δεν αφορά τα συνολικά μου έσοδα, αλλά το καθαρό ποσό που απομένει μετά τις νόμιμες κρατήσεις και δαπάνες.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι άλλο είναι το σύνολο των εσόδων κι άλλο το καθαρό κέρδος, το οποίο είναι το μόνο που αποτυπώνεται στο πόθεν έσχες όταν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες και όχι μισθωτούς.

Οι εσκεμμένες ανακρίβειες που κυκλοφορούν παραπλανούν την κοινή γνώμη και αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και των οικονομικών μου.

Οπότε δημοσιεύματα και αναρτήσεις τύπου “πως ζούσε με 250 και 300 ευρώ” είναι ή απλά κακοήθειες ή δείγμα ασχετοσύνης για τον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών ή απλά FAKE NEWS».

Πηγή: newsbomb.gr