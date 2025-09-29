MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Πόθεν έσχες: Οι αγορές σε Βάρη, Λονδίνο και Ψυχικό - Τι δηλώνει το Ινστιτούτο Τσίπρα

0
Σε μετοχές και σε ακίνητη περιουσία επενδύουν οι πολιτικοί, τουλάχιστον οι πιο ευκατάστατοι, σύμφωνα με τις δηλώσεις πόθεν έσχες που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.

Πόθεν έσχες: Οι αγορές σε Βάρη, Λονδίνο και Ψυχικό - Τι δηλώνει το Ινστιτούτο Τσίπρα