Πόθεν έσχες 2024: Τα «φτωχαδάκια» και οι «λεφτάδες» της Βουλής – Τα υπόγεια, τα ρετιρέ και ο Σαράκης των 18,4 εκατομμυρίων ευρώ

Ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα (29.09.2025) τα πόθεν έσχες των πολιτικών για τα οικονομικά έτη 2022 – 2023. Καταγράφονται εισοδήματα, καταθέσεις, ακίνητα και δάνεια που έχουν οι πολιτικοί αρχηγοί.

Όπως αποκαλύπτεται από τα πόθεν έσχες, ο φτωχότερος από τους πολιτικούς αρχηγούς είναι ο Δημήτρης Νατσιός, που δήλωσε εισόδημα 22.632 ευρώ και καταθέσεις 1.978 ευρώ. Διαθέτει πέντε ακίνητα στην Πιερία, ένα αυτοκίνητο και δάνεια ύψους 107.841 ευρώ.

Ο πλουσιότερος βουλευτής φέρεται να είναι ο ανεξάρτητος πλέον Παύλος Σαράκης, με εισόδημα 18,4 εκατ. ευρώ το 2024 από 179.000 ευρώ το 2023, λόγω αστρονομικής αμοιβής στις ΗΠΑ ως δικηγόρος στην υπόθεση Novartis.

Τα «αριστερά» ρετιρέ

Διόλου ευκαταφρόνητες οι καταθέσεις της Έλενας Ακρίτα, οι οποίες ανέρχονται στα 653.655 ευρώ, 93.310 δολάρια και 147.439 λίρες Αγγλίας. Δηλώνει συνολικά 13 εγγραφές σε ακίνητα, ανάμεσά τους δύο διαμερίσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα εισοδήματά της δεν είναι ανάλογα υψηλά, καθώς η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε για το 2023 εισοδήματα ύψους 185.000 και το 2022 ύψους 133.269.

Στους ευκατάστατους της Αριστεράς συγκαταλέγεται και ο Δημήτρης Παπαδημούλης, τέως ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το χαρτοφυλάκιο μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων του αποτιμάται σε 1.456.080,98 ευρώ, ενώ τα εισοδήματά του από μισθωτές υπηρεσίες, ενοίκια, ακίνητα, μερίσματα, τόκους κ.λπ. ανέρχονται 295.693,55 ευρώ για το έτος 2023. Οι καταθέσεις του σε ελληνικές και βελγικές τράπεζες ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ, με συνδικαιούχους είτε τη σύζυγό του είτε τα παιδιά του.

Αν και εκτός Βουλής, ο Στέφανος Κασσελάκης ως πρώην πολιτικός αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ συγκαταλέγεται αναμφισβήτητα στα πλουσιότερα πολιτικά πρόσωπα. Με περιουσία που ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ, μόνο τα εισοδήματα που δήλωσε για το 2023 υπερβαίνουν το 1,7 εκατ. αμερικανικά δολάρια, ενώ εμφανίζει επενδύσεις σε funds και μετοχές αξίας άνω των 3,5 εκατ. ευρώ.

Οι πλούσιοι της κυβέρνησης

Πολλοί οι ευκατάστατοι στο υπουργικό συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, η Νίκη Κεραμέως δήλωσε καταθέσεις ύψους 1.216.896 ευρώ και 139.123,66 δολαρίων, όπως και μετοχές σε ομόλογα ύψους 231.468 ευρώ. Το εκατομμύριο σε καταθέσεις υπερβαίνει και ο Κώστας Τσιάρας, που δηλώνει αποταμιεύσεις ύψους 1.147.000 ευρώ. Όσο για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, δηλώνει εισοδήματα 614.884 ευρώ. Ψηλά στις καταθέσεις και η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, που έχει καταθέσεις 1.254.681 ευρώ.

Τα ρετιρέ του ΠΑΣΟΚ

Υψηλά τα εισοδήματα για τον Παύλο Γερουλάνο, που δήλωσε έσοδα 1.254.737 ευρώ, ενώ απέκτησε μετοχές 813.387 δολαρίων. Αξιοσημείωτες είναι οι καταθέσεις που δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, οι οποίες ανέρχονται σε 940.778,6 ευρώ σε τράπεζα του Βελγίου και 135.571 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανόλης Χνάρης πριν μπει στο Κοινοβούλιο δήλωνε εισόδημα 4.856 ευρώ και 2.711 ευρώ σε καταθέσεις. Το 2023 ήταν πολύ πιο αποδοτικό οικονομικά, με το εισόδημά του να φτάνει τις 49.297 ευρώ. Από ακίνητα, διαθέτει μία μονοκατοικία και ένα οικόπεδο στο Ρέθυμνο, καλλιέργειες και βοσκοτόπια στην περιοχή.

Ο κύριος «μηδέν εισοδήματα»

Εντύπωση προκαλεί το μηδενικό εισόδημα που δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχαήλ Γαυγωτάκης. Πριν εκλεγεί, το 2022 δήλωνε εισοδήματα 60 ευρώ και καταθέσεις μόλις 23 ευρώ. Έναν χρόνο αργότερα, οπότε και μπήκε στη Βουλή, δήλωσε συνολικά 43.330 από βουλευτική αποζημίωση, διάθεση περιουσιακών στοιχείων και αγροτική δραστηριότητα.

Οι πολιτικοί αρχηγοί

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για το 2024 (χρήση 2023) δηλώνει εισοδήματα 70.457,39 ευρώ, εκ των οποίων 10.800 ευρώ από ακίνητα, και διαθέτει 508.859 ευρώ σε μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και ασφαλιστήρια. Έχει 11 τραπεζικούς λογαριασμούς, με τη μεγαλύτερη κατάθεση 97.449,82 ευρώ, 26 ακίνητα σε Κρήτη, Κυκλάδες και Ήπειρο, δύο αυτοκίνητα και ποσοστό 75% στην εταιρεία Κήρυκας. Το προηγούμενο έτος, το εισόδημά του ήταν 81.369 ευρώ, με μεγαλύτερη κατάθεση 848.049 ευρώ, ενώ προχώρησε σε αγορά οικοπέδου 660 τ.μ. στο Ζαγόρι έναντι 74.558 ευρώ.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει εισόδημα 128.610,73 ευρώ, εκ των οποίων 21.000 ευρώ από ακίνητα, με καταθέσεις – όπως προαναφέρθηκε – 940.778,6 ευρώ σε τράπεζα του Βελγίου και 135.571 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες. Η ακίνητη περιουσία του περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα, έξι καταστήματα, τρεις αποθήκες στο Ηράκλειο, δύο διαμερίσματα στην Αθήνα και ένα στο Βέλγιο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, για το 2024 δηλώνει εισόδημα 72.506,76 ευρώ, καταθέσεις 57.841,15 ευρώ και συμμετοχή σε 8 ακίνητα στη Θεσσαλονίκη, Ηλεία, Κυκλάδες και ένα στη Γερμανία. Έχει ένα Ι.Χ. και συμμετοχή σε ατομική επιχείρηση σε αδράνεια, με δάνεια ύψους 52.402,49 ευρώ.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε εισόδημα 66.158,67 ευρώ, χωρίς δάνεια και με καταθέσεις 10.686,5 ευρώ, ενώ σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ, οι αποδοχές του από τη βουλευτική ιδιότητα κατατίθενται στο κόμμα. Διαθέτει δύο ακίνητα στη Φθιώτιδα.

Όσο για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, δήλωσε μόλις 3.000 ευρώ εισόδημα και 4.760 ευρώ σε καταθέσεις.

Πηγή: newsit.gr