Κεραμέως: Με καταθέσεις πάνω από 1,3 εκατ. ευρώ η υπουργός του… 13ωρου

Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά σε μέγεθος τραπεζικών καταθέσεων Πόθεν Έσχες παρουσιάζει για μία ακόμη χρονιά η, Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός Εργασίας που πρόσφατα νομοθέτησε το συνεχές 13ωρο εργασίας στον ίδιο εργοδότη προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των συνδικάτων, φέρεται να διαθέτει καταθέσεις για το 2023 που ξεπερνούν το 1.300.000 ευρώ!

Πιο αναλυτικά, η Νίκη Κεραμέως διατηρεί λογαριασμό καταθέσεων στην γερμανική Deutche Bank της τάξης του 1.054,728 ευρώ. Επίσης, έχει καταθέσεις στην Morgan Chase Bank των ΗΠΕ που φθάνουν τα 138.875 δολάρια. Επίσης οι καταθέσεις της στην ALPHA BANK φθάνουν τα 121.498 ευρώ.

Επίσης, η υπουργός Εργασίας δηλώνει επενδύσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια που φθάνουν τα 228.000 ευρώ. Αυτά ενώ το ετήσιο εισόδημά της προερχόμενο κυρίως από την βουλευτική αποζημίωση αγγίζει για το 2023 τις 27.161 ευρώ.

Τέλος, η Νίκη Κεραμέως διαθέτει 5 ακίνητα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται κατάστημα 410 τετραγωνικών στην Θεσσαλονίκη όπως και οικόπεδο πάνω από 1000 τετραγωνικά στην Νέα Μάκρη καθώς και διαμέρισμα 209 τετραγωνικων στην Αθήνα

Πηγή: news247.gr