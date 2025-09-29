Πόθεν Έσχες: Αυτός είναι ο πλουσιότερος βουλευτής - Δήλωσε 18 εκατ. για το 2023

Ο βουλευτής εμφανίζει τόσο υψηλά εισοδήματα λόγω της εξαιρετικά υψηλής αμοιβής που έλαβε νόμιμα από τις ΗΠΑ ως δικηγόρος των προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση της Novartis.
Ο κ. Σαράκης στη δήλωση του εμφανίζει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 18.442.402 ευρώ, ενώ την προηγούμενη χρονιά είχε δηλώσει 179.000 ευρώ.
Ο βουλευτής εμφανίζει επίσης συμμετοχή σε επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια 150.000 ευρώ, ενώ διατηρεί και δυο τραπεζικές θυρίδες. Οι καταθέσεις του είναι περίπου 45.000 ευρώ.
Ο κ. Σαράκης εμφανίζει ποσοστά κυριότητα από 50% έως 100% σε 22 ακίνητα μεταξύ των οποίων μονοκατοικία στην Γλυφάδα 462 τ.μ. με πισίνα και αξία κτήσης 797.707 ευρώ. Την αρχική δήλωση ο κ. Σαράκης εμφανίζει δάνειο που έλαβε το 2008 ύψους 1.700.000 ευρώ με υπόλοιπο 494.014 ευρώ.
