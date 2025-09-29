Πόθεν Έσχες: Αυτός είναι ο πλουσιότερος βουλευτής - Δήλωσε 18 εκατ. για το 2023

Ο Παύλος Σαράκης που εξελέγη με την Ελληνική Λύση, αλλά είναι πλέον ανεξάρτητος είναι το πλουσιότερο μέλος της Βουλής, αφού σύμφωνα με το Πόθεν Έσχες για το οικονομικό έτος 2023 έχει εισοδήματα που ξεπερούν τα 18.000.000 ευρώ.

Ο βουλευτής εμφανίζει τόσο υψηλά εισοδήματα λόγω της εξαιρετικά υψηλής αμοιβής που έλαβε νόμιμα από τις ΗΠΑ ως δικηγόρος των προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση της Novartis.

Ο κ. Σαράκης στη δήλωση του εμφανίζει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 18.442.402 ευρώ, ενώ την προηγούμενη χρονιά είχε δηλώσει 179.000 ευρώ.

Ο βουλευτής εμφανίζει επίσης συμμετοχή σε επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια 150.000 ευρώ, ενώ διατηρεί και δυο τραπεζικές θυρίδες. Οι καταθέσεις του είναι περίπου 45.000 ευρώ.

Ο κ. Σαράκης εμφανίζει ποσοστά κυριότητα από 50% έως 100% σε 22 ακίνητα μεταξύ των οποίων μονοκατοικία στην Γλυφάδα 462 τ.μ. με πισίνα και αξία κτήσης 797.707 ευρώ. Την αρχική δήλωση ο κ. Σαράκης εμφανίζει δάνειο που έλαβε το 2008 ύψους 1.700.000 ευρώ με υπόλοιπο 494.014 ευρώ.

Πηγή: cnn.gr