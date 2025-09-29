Ο φημολογούμενος δίαυλος μεταξύ Καρυστιανού-Σαμαρά και ο τακτικισμός του Μαξίμου για τον Πάνο Ρούτσι

Η φήμη με την οποία θα ξεκινήσω σήμερα κυκλοφορεί έντονα στην δημοσιογραφική πιάτσα και δεν μπορώ παρά να σας τη μεταφέρω. Διάλεξα να σας μεταφέρω τις φήμες γιατί κάτι δείχνουν:

Αφενός υπάρχει το γνωστό γνωμικό, πως όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Αφετέρου η φήμη, που θα μοιραστώ μαζί σας, από μόνη της δείχνει πως αρκετοί επενδύουν στο να κατέβει στον πολιτικό στίβο η Καρυστιανού, είτε επειδή το θέλουν ειλικρινά, είτε επειδή θέλουν να «κάψουν» το σενάριο με διάφορες μεθοδεύσεις. Διαλέγετε και παίρνετε.

Άκουσα, λοιπόν, από πολλές μεριές πως υπάρχει υπόγειος δίαυλος ανάμεσα στην Μαρία Καρυστιανού και τον Αντώνη Σαμαρά. Πρόκειται για δύο πρόσωπα που συζητιούνται πολύ τις τελευταίες εβδομάδες και βρίσκονται στο επίκεντρο των σεναρίων για πολιτικές ανακατατάξεις.

Προσέξτε, δεν μου είπαν για απευθείας επαφή των δύο, αλλά για πρόσωπα που μιλούν στενά και με τις δυο πλευρές και βρίσκονται στην ίδια πολιτική όχθη.

