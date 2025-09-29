Τα ανοιχτά μέτωπα της κυβέρνησης: Φθινόπωρο πολλαπλών προκλήσεων για τους «γαλάζιους»

Το pressing της αντιπολίτευσης εντείνεται, ενώ το «γαλάζιο» σχέδιο για φθινοπωρινό restart αντιμετωπίζει εμπόδια.

Με μια σειρά από ανοιχτά μέτωπα καλείται να πορευτεί η κυβέρνηση, με την ακρίβεια αλλά και θέματα που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών να κυριαρχούν στη συζήτηση. Το pressing της αντιπολίτευσης εντείνεται, ενώ το «γαλάζιο» σχέδιο για φθινοπωρινό restart αντιμετωπίζει εμπόδια καθώς προκύπτουν συνεχώς νέα θέματα.

Στο στρατόπεδο της Ν.Δ. διαβάζουν με προσοχή τις πρώτες δημοσκοπήσεις του φθινοπώρου, οι οποίες δείχνουν πως ακόμα και μετά το πακέτο της ΔΕΘ δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Το επόμενο διάστημα θα ενταθεί η προσπάθεια για την προβολή των μέτρων, ενώ αναμένεται να υπάρξουν και πρόσθετες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και του στεγαστικού προβλήματος (λαμβάνοντας υπόψη και τα δημοσιονομικά δεδομένα).

Την ίδια στιγμή μια σειρά από ανοιχτά θέματα συνεχίζουν να πυροδοτούν πολιτικές κόντρες, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι « γαλάζιοι» θέλουν να απαντήσουν στα καταιγιστικά πυρά που δέχονται και κατηγορούν κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αντί να συζητάνε επί της ουσίας για το θέμα, στοχεύουν περισσότερο σε επικοινωνιακές εντυπώσεις.

Ο πολιτικός υδράργυρος αναμένεται να ανέβει περαιτέρω, καθώς μια σειρά νομοσχεδίων θα πάρουν το δρόμο για την Βουλή μέχρι τα Χριστούγεννα. Για παράδειγμα η αντιπολίτευση ασκεί ήδη σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για επιμέρους διατάξεις του εργασιακού νομοσχεδίου, που θα ψηφιστεί από τη Βουλή μέσα στο μήνα.

Να σημειωθεί πως αύριο πρόκειται να συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο, καθώς το Μαξίμου θέλει να εκπέμψει μήνυμα πως μια σειρά μεταρρυθμίσεων θα «τρέξουν» άμεσα. Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και ο προγραμματισμός των προσλήψεων του. 2026 και αναμένεται να εγκριθούν 19.300 νέες θέσεις (συν τις 10.000 που αφορούν ήδη δεσμευμένες προσλήψεις στον τομέα της παιδείας).

Τέμπη

Πολίτες όλων των ηλικιών έδωσαν χθες το παρών στο Σύνταγμα και στις συγκεντρώσεις σε άλλες μεγάλες πόλεις σε ένδειξη συμπαράστασης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, πατέρα του αδικοχαμένου Ντένις.

Στην εβδομαδιαία του ανάρτηση ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «η Πολιτεία πρέπει να στέκεται με ευαισθησία δίπλα στους ανθρώπους που πονούν, ακόμη κι όταν την αμφισβητούν. Αυτό επιτάσσει η ανθρωπιά και ο πολιτισμός μας». Όπως είπε «σεβόμαστε τις αποφάσεις της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης, όποιες κι αν είναι αυτές, χωρίς να τις σχολιάζουμε. Αυτό επιτάσσει το κράτος δικαίου το οποίο δεν μπορούμε να επικαλούμαστε α λα καρτ. Πόσο μάλλον σε θέματα που αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης, όπως είναι το συγκεκριμένο αίτημα, και βεβαίως η εκδίκαση αυτής της μεγάλης τραγωδίας, που μας έχει πληγώσει βαθιά όλους».

Από την κυβέρνηση λένε ότι όπως ειπώθηκε από την ηγεσία του Αρείου Πάγου, δεν χάνεται κανένα δικαίωμα κανενός συγγενή, καθώς κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο θα μπορεί να διατυπωθεί εκ νέου οποιοδήποτε αίτημα οποιασδήποτε πλευράς. «Κι ας μην ξεχνάμε ότι νέες αέναες καθυστερήσεις μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε παραγραφές αδικημάτων, που θα ήταν η απόλυτη ασέβεια στη μνήμη των νεκρών» σημείωσε χθες στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός

Συζήτηση στη Βουλή για θέματα εξωτερικής πολιτικής

Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Οκτωβρίου αναμένεται να ενημερώσει την ολομέλεια της Βουλής ο πρωθυπουργός για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Αίτημα για διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συνεδρίαση για τεκταινόμενα στην Γάζα είχε καταθέσει προσφάτως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με τον πρωθυπουργό να τη μετατρέπει σε ενημέρωση του σώματος για όλα τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής (με βάση το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής).

Η συζήτηση θα γίνει μετά από μία εβδομάδα πολλαπλών εξελίξεων, καθώς ακυρώθηκε στη Νέα Υόρκη το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μία σειρά κινήσεων τους τελευταίους μήνες από την πλευρά της Άγκυρας δείχνουν πως ξαναθυμάται ένα αναθεωρητικό αφήγημα και μένει να φανεί αν θα συνεχίσει να «ταράζει» τα ήρεμα νερά. Να επισημανθεί εδώ πως την προηγούμενη εβδομάδα η προσοχή στράφηκε και στην Ουάσιγκτον όπου υπήρξαν τετ α τετ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο πρόεδρο με το «μενού» να περιλαμβάνει μια σειρά κρίσιμων θεμάτων

Μετά και τις εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας έχει ενταθεί η κριτική της αντιπολίτευσης στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Στην ανάρτησή του χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως «η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατά σε πείσμα όσων τη θέλουν να ετεροπροσδιορίζεται, να τη μικραίνουν». Μίλησε ακόμα για «εγχώριες φωνές της μεμψιμοιρίας», του «όχι σε όλα» και του «ναι στο τίποτα», που - όπως είπε - «δεν βλέπουν ούτε θέλουν μια ισχυρή Ελλάδα». Και στην επικείμενη συζήτηση στη Βουλή αναμένεται να εστιάσει σε πρωτοβουλίες που γίνονται στο διπλωματικό πεδίο αλλά και σε κινήσεις για την περαιτέρω αμυντική θωράκιση της χώρας.

Πηγή: ethnos.gr