Μυλωνάκης για Σαλάτα: «Επιβεβαίωσε την απρόσκοπτη πρόσβαση της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Το μήνυμα ότι η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα κατά την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής επιβεβαίωσε ότι η πρόσβαση της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Οργανισμό ήταν απρόσκοπτη στέλνει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης.

«Για όποιον θέλει πραγματικά να ακούσει τι είπε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας, μπορεί να παρακολουθήσει τα παρακάτω αποσπάσματα για να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα» ανέφερε σε ανάρτησή του χαρακτηριστικά στο Χ (πρώην Twitter).

«Μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και ερμηνείες που κρύβει "το μενού" που προσπαθεί να "σερβίρει" η αντιπολίτευση για να αποκρύψει για μια ακόμη φορά το πραγματικό πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ» σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Μυλωνάκη, πρόκειται για «μια αντιπολίτευση που εξαπολύει κατηγορίες χωρίς κανένα στοιχείο, μιλώντας για συγκάλυψη, όταν το μόνο που πραγματικά διασφαλίσαμε ως κυβέρνηση ήταν η απρόσκοπτη πρόσβαση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο κ. Σαλάτας, λέγοντας ότι του ζητήθηκε να συνεργαστεί με τους ευρωπαίους εισαγγελείς».

«Προτεραιότητα μας» υπογράμμισε ο κ. Μυλωνάκης, «ήταν και παραμένει να χυθεί άπλετο φως στη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν σε αυτή την κατάληξη του ΟΠΕΚΕΠΕ και παράλληλα να φτιαχτεί ένας νέος αποτελεσματικός και δίκαιος οργανισμός στην ΑΑΔΕ που θα διασφαλίζει έγκαιρες και δίκαιες πληρωμές στους πραγματικούς δικαιούχους».

