Τα νέα δεδομένα στα ελληνοτουρκικά μετά τη Νέα Υόρκη: Τα μηνύματα Μητσοτάκη - Πώς κινείται η Άγκυρα

Στην Αθήνα παρακολουθούν τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στις σχέσεις του προέδρου των ΗΠΑ με τον κ. Ερντογάν, οι οποίοι φαίνεται πως θέλουν να αφήσουν πίσω τους την δυσπιστία του παρελθόντος και να κοιτάξουν την επόμενη μέρα.

Έναν πρώτο απολογισμό κάνουν στην κυβέρνηση για τα όσα έχουν λάβει χώρα το τελευταίο πενθήμερο στη Νέα Υόρκη.

Υπενθυμίζεται πως τελικά η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο δεν έγινε, καθώς ακυρώθηκε από την Άγκυρα λίγες ώρες πριν αυτή πραγματοποιηθεί.

Από την κυβερνητικό στρατόπεδο πάντως εστιάζουν και σε μια σειρά ραντεβού του πρωθυπουργού που έγιναν στη Νέα Υόρκη και στα οποία συζητήθηκαν γεωπολιτικά θέματα, η οικονομία, οι επενδύσεις, ενεργειακά θέματα κ.α. Αυτό δε που τονίζεται είναι πως η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο εταίρο σε μια ταραγμένη περιοχή, ενώ έμφαση δίνεται σε μια σειρά κινήσεων που ξεδιπλώνονται στο διπλωματικό πεδίο.

Να σημειωθεί εδώ πως την Πέμπτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατάφερε μετά από έξι χρόνια να βρεθεί στον Λευκό Οίκο και να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Στην Αθήνα «διαβάζουν» το τοπίο που έχει δημιουργηθεί, ενώ σημειώνουν πως η χώρα δεν ετεροκαθορίζεται και σε μια σειρά κρίσιμων θεμάτων προχωρά κανονικά ο σχεδιασμός.

Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας, που εξακολουθεί να πλανάται ως «γκρίζο σύννεφο» πάνω από τις σχέσεις μας. Έχουν περάσει 30 χρόνια, το casus belli πρέπει να αποσυρθεί». Μάλιστα σημείωσε πως «ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι αυτός της διπλωματίας, όχι της γλώσσας των όπλων». Επανέλαβε πως «είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για την επίλυση του μοναδικού σημαντικού εκκρεμούς ζητήματος μεταξύ μας: την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο».

Στην Αθήνα θέλουν να μείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία, ώστε οι όποιες διαφορές υπάρχουν να μην παράγουν αυτόματα εντάσεις. Ωστόσο, ταυτόχρονα έχουν μπει με σαφήνεια οι κόκκινες γραμμές της χώρας και υπογραμμίζεται πως καμία συζήτηση δεν πρόκειται να γίνει για θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Μιλώντας στον ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε «στηρίζουμε τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Επιζητούμε το διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονες μας», προσθέτοντας «δεν είμαστε βέβαια αφελείς. Έχουμε πλήρη επίγνωση των απειλών και των κινδύνων αστάθειας στην ευρύτερη γειτονιά μας». Όπως επεσήμανε «ενισχύουμε την οικονομία μας, βελτιώνουμε τις αποτρεπτικές μας δυνατότητες και εμβαθύνουμε τις συμμαχίες μας, ώστε να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε και να μείνουμε πιστοί στις αξίες μας». Μάλιστα σημείωσε «σε ό,τι μας αφορά, δεν πρόκειται μόνο για λόγια: η Ελλάδα ήδη διαθέτει άνω του 3% του ΑΕΠ της για την άμυνα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Η ασφάλεια είναι το θεμέλιο της ευημερίας».

Τι λέει η κυβέρνηση για τον ελληνοτουρκικό διάλογο

Τώρα μένει να φανεί αν το προσεχές διάστημα θα κλειδώσει κάποια συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ.Ερντογάν. Το ενδεχόμενο πάντως να γίνει ένα τετ α τετ την επόμενη εβδομάδα στην Δανία απομακρύνεται, καθώς τελευταίες πληροφορίες λένε πως στην Κοπεγχάγη (όπου θα γίνει η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας) μπορεί τελικά να μην πάει ο Τούρκος πρόεδρος αλλά ο υπουργός Εξωτερικών της γείτονος Χακάν Φιντάν.

Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκη σημείωσε πως ο διάλογος με την Τουρκία για την Ελλάδα «δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι όμως επιδίωξη». Και εξήγησε «γιατί δεν είναι αυτοσκοπός; Γιατί δεν πρόκειται να βάλουμε «νερό στο κρασί μας» ως προς την ενεργητική πολιτική που ασκούμε… Αν ενοχλεί αυτή η πολιτική, τότε δεν θα γίνεται διάλογος». Επεσήμανε ακόμα «αν μας ρωτάτε αν θέλουμε διάλογο, θέλουμε διάλογο και συνεχίζουμε να επιδιώκουμε διάλογο, χωρίς όμως να αλλάζουμε την πολιτική μας».

Επιμένει στην ίδια γραμμή ο Ερντογάν

Αμετακίνητος στη γνωστή ρητορική του παραμένει ο Τούρκος πρόεδρος και χθες αναφέρθηκε εκ νέου στους «πόρους της Μεσογείου» ισχυριζόμενος «η προσέγγισή μας είναι σαφής: θα πάρουμε ό,τι μας αναλογεί και θα συνεργαστούμε με τους γείτονες στη βάση του καζάν – καζάν (αμοιβαίου οφέλους)». Η σχετική τοποθέτηση έγινε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής στην Τουρκία από τις ΗΠΑ, ενώ για μια ακόμα φορά επέμεινε σε μία αδιάλλακτη στάση στο Κυπριακό.

