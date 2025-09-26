Μητσοτάκης από ΟΗΕ: «Να ανακαλέσει η Τουρκία το casus belli - Ο δρόμος είναι ο διάλογος, όχι τα όπλα» (vid)

Στην 80η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ απευθύνθηκε το βράδυ της Παρασκευής (26/9) ο Έλληνας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την τοποθέτησή του στέλνοντας ουσιαστικά ένα μήνυμα - απάντηση σε όσα είχε πει νωρίτερα ο Ερντογάν για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας στη Μεσόγειο και τη συνεργασία «καζάν - καζάν»:

«Μία νέα παγκόσμια τάξη ανατέλλει. Η πολυμέρεια είναι σε καθεστώς πίεσης. Βλέπουμε μία νέα πραγματικότητα στις διεθνείς σχέσεις. Η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, η Τεχνητή νοημοσύνη. Ο κόσμος αλλάζει. Η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας. Επιζητούμε τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας. Δεν είμαστε βέβαια αφελείς, γνωρίζουμε τις απειλές και τους κινδύνους αστάθειας της γειτονιάς μας. Η Ελλάδα ήδη ξοδεύει πάνω από το 3% του ΑΕΠ της στην άμυνα» υπογράμμισε.

Για τη Γάζα είπε: «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα. Είμαστε στρατηγικοί εταίροι με το Ισραήλ, αλλά αν συνεχίσει έτσι, θα απομακρύνει τους φίλους του. Η Ελλάδα παραμένει δεσμευμένη στην ειρηνευτική διαδικασία που θα προσφέρει ελπίδα σε μια περιοχή που υποφέρει».

Συνεχίζοντας για το Μεσανατολικό, σημείωσε: «Από την πρώτη ημέρα είμαστε υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ να αμυνθεί. Μιλήσαμε για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση του πυρός. Όμως, τίποτα δεν δικαιολογεί τον θάνατο χιλιάδων παιδιών και τον ανθρωπιστικό πόνο των Παλαιστινίων». Τόνισε, δε, ότι η χώρα μας παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη λύση των δύο κρατών».

Για την Ουκρανία: «Η αντίσταση της Ουκρανίας δεν είναι μόνο ένας πόλεμος επιβίωσης και εδαφικής κυριαρχίας, είναι ένας πόλεμος για την αξιοπρέπεια, αλλά και για το διεθνές δίκαιο, τους διεθνείς κανόνες, την ειρήνη και την ασφάλεια. Εκτιμούμε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για όσα κάνει. Δεν υπάρχει φόρμουλα ειρήνης, χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι. Ως Ευρωπαίοι είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε παρόντες στη λύση που θα βρεθεί».

Για την Ανατολική Μεσόγειο: «Η Ανατολική Μεσόγειος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, όπως η μετανάστευση. Σε κάθε μας σχέση με κάθε γείτονα η Ελλάδα έχει πυξίδα τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Για τα Ελληνοτουρικά: Έχουμε επιτύχει να διατηρούμε χαμηλή ένταση. Τα ήρεμα νερά δεν πρέπει να μας οδηγήσουν σε άλλες ατραπούς. Ο δρόμος προς τα εμπρός έχει να κάνει με τον ειλικρινή διάλογο. Ένα θέμα οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στη Μεσόγειο. Η Τουρκία πρέπει να ανακαλέσει το casus belli. Ο δρόμος είναι ο διάλογος, όχι τα όπλα. Η Τουρκία πρέπει να άρει άμεσα την απειλή πολέμου προς την Ελλάδα που ακόμα κρέμεται σαν μαύρο σύννεφο στη σχέση μας», ήταν το μήνυμα προς τον Ερντογάν.

Για το Κυπριακό: Η Κύπρος υποφέρει από τις συνέπειες της παράνομης τουρκικής κατοχής. Είναι ένα πλήγμα προς την κυριαρχία της Κύπρου. Είναι ένα ζήτημα αξιοπιστίας και για τον ΟΗΕ. Μία βιώσιμη λύση θα είναι προς όφελος όλων των Κυπρίων».

Για τη Λιβύη: «Θέλουμε μια δίκαιη λύση με βάση το διεθνές θαλάσσιο δίκαιο. Είμαστε γείτονες. Θέλουμε την επανένωση της χώρας».

Για τη Συρία: «Η νέα πολιτική κατάσταση δίνει ελπίδα για το καλό της χώρας. Περιμένουμε να δράσει η χώρα με βάση το διεθνές δίκαιο».

Για την ΕΕ: «Στην ΕΕ είμαστε αποφασισμένοι να διαδραματίσουμε έναν πιο αποφασιστικό ρόλο στην άμυνά μας. Η Ελλάδα πιστεύει ακράδαντα ότι ήρθε η ώρα για κοινό αμυντικό σχεδιασμό. Ο Ζαν Μονέ είπε ότι η Ευρώπη δημιουργήθηκε μέσω κρίσης. Έτσι ελήφθησαν αποφάσεις. Και είχε δίκιο. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς» συνέχισε. Η Ευρώπη έχει τεράστια πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να υπάρξει εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών».

