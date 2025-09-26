Τσιάρας: «Αναστολή φορολογικών – ασφαλιστικών υποχρεώσεων για όσους θανάτωσαν λόγω ευλογιάς τα κοπάδια τους»

Την αναστολή των φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κτηνοτρόφων που έχουν θανατώσει τα κοπάδια τους λόγω ευλογιάς ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Ταυτόχρονα, ο Κώστας Τσιάρας προειδοποίησε ότι «πληρωμές χωρίς ελέγχους δεν θα γίνουν» θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τη διασφάλιση των ευρωπαϊκών πόρων. Αναφέρθηκε, επίσης, στις επερχόμενες πληρωμές για ζωοτροφές και φερτά υλικά, στο σχέδιο εξυγίανσης του Οργανισμού, αλλά και στη μάχη για την αντιμετώπιση της ευλογιάς που πλήττει την κτηνοτροφία.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε, ότι «πληρωμές χωρίς να έχουν προηγηθεί ενδελεχείς και διασταυρωτικοί έλεγχοι δεν μπορούν να γίνουν», και πρόσθεσε ότι «δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε τις ροές των ευρωπαϊκών πόρων, στόχος είναι η δημιουργία επιτέλους ενός αξιόπιστου Οργανισμού που με διαφάνεια και δικαιοσύνη θα διανέμει τους πόρους χωρίς να υπάρχει καμία αμφισβήτηση».

Αναφερόμενος στα μέτρα για στήριξη των κτηνοτρόφων, είπε ότι επίκειται ψήφιση διάταξης από τη Βουλή, η οποία θα προβλέπει την αναστολή των υποχρεώσεων για τους κτηνοτρόφους που αναγκάσθηκαν να θανατώσουν τα ζώα τους, λόγω της ευλογιάς. Σημείωσε, δε, ότι ήδη βρίσκονται στην τελική φάση καταβολές όπως η στήριξη ύψους 63 εκατ. ευρώ για ζωοτροφές σε εκείνους τους κτηνοτρόφους που είχαν έγκλειστα τα ζώα τους μέχρι τον Ιούνιο του 2025, επιπλέον αποζημιώσεις 20 εκατ. ευρώ για πληρωμές από τον Απρίλιο 2025 και μετά (μέχρι τέλος Μαρτίου είχαν καταβληθεί αποζημιώσεις 30 εκατ. ευρώ για ζώα που είχαν θανατωθεί), αλλά και οι αποζημιώσεις για απομάκρυνση φερτών υλικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις στη Θεσσαλία.

Διαβεβαίωσε δε ότι θα υπάρξει προσπάθεια ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου μέσω κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου, σημειώνοντας όμως πως «μεσούσης της περιόδου που η ευλογιά είναι σε έξαρση αυτό δεν επιτρέπεται να γίνει από τους Κανονισμούς της ΕΕ».

Σε ό,τι αφορά στα εμβόλια σημείωσε ότι «μιλάμε για μια νόσο η οποία αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι έχει μια αρκετά μεγάλη διάδοση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ότι δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο σε καμία ευρωπαϊκή χώρα, ξέρουμε ότι δεν έχει εφαρμοστεί σε καμία ευρωπαϊκή χώρα και ξέρουμε ότι πιθανόν να δημιουργήσει μια τεράστια συνέπεια», κάνοντας ειδική αναφορά στις εξαγωγές της φέτας.

Ο υπουργός είπε ότι πρόκειται για μια «εξαιρετικά δύσκολη απόφαση που δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση» και υπογράμμισε ότι η χώρα είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 687/2020. Επανέλαβε ότι οι αποζημιώσεις που δίνονται στους Έλληνες κτηνοτρόφους είναι σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με άλλες χώρες (250 ευρώ ανά ζώο έναντι 95 ευρώ ανά ζώο στην υπόλοιπη ΕΕ).

Ο κ. Τσιάρας απηύθυνε έκκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους να εφαρμόσουν πιστά τα μέτρα: «Θέλω να κάνω έκκληση προς όλους τους κτηνοτρόφους, προς όλους αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται ουσιαστικά με την κτηνοτροφία στην Ελλάδα, να κατανοήσουν ότι αν δεν κάνουμε όλοι το καλύτερο δυνατόν, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, από τον άνθρωπο που έχει τα ζώα μέχρι τον κτηνίατρο που έχει την ευθύνη, από τον άνθρωπο που παίρνει το γάλα μέχρι τον άνθρωπο που μεταφέρει τις ζωοτροφές, θα υπάρχει πρόβλημα». Αλλιώς, όπως εξήγησε, «επόμενη επιλογή θα είναι να γίνει lockdown».

Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκαθάρισε ότι «γίνεται μια σκληρή δουλειά από την πλευρά των στελεχών του Οργανισμού και της ΑΑΔΕ ώστε οι ευρωπαϊκοί αυτοί πόροι να φτάσουν στους πραγματικούς αγρότες μας μετά από ελέγχους». Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε εκτενώς στο σχέδιο εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι «η συνολική λειτουργία του Οργανισμού δεν ανταποκρινόταν στο ευρωπαϊκό πρότυπο. Συμφωνήσαμε με την ΕΕ σε ένα σχέδιο αρχικά 45 σημείων, που στην πορεία του χρόνου έγιναν 54. Το χρονοδιάγραμμα ήταν ενός έτους. Έγινε μια τιτάνια προσπάθεια και πραγματικά αυτά που προβλεπόντουσαν έχουν ολοκληρωθεί». Υπενθύμισε μάλιστα ότι είχε δοθεί εξάμηνη παράταση στο αρχικό αυτό action plan, ενόψει της απόφασης της κυβέρνησης να ενσωματώσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. «Είναι δεδομένο ότι αυτή η μετεξέλιξη πρέπει να είναι και υπό την στενή παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», σημείωσε.

Εξήγησε, επίσης, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε στη συνέχεια ένα δεύτερο σχέδιο δράσης με υψηλότερης ανάλυσης γεωαποτύπωση των αγροτεμαχίων για την τελευταία 3ετία, ενώ η προθεσμία για την παρουσίαση του επί πλέον αυτού σχεδίου μετατέθηκε για τις 4 Νοεμβρίου «λόγω του κενού μήνα Αυγούστου».

Ο Κώστας Τσιάρας στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα των βιολογικών, όπου «υπάρχουν πολλά ευρήματα που δεν προκύπτουν μόνο από το γεγονός ότι το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης έχει άρει την πιστοποίηση για έξι μήνες από τρεις πιστοποιητικούς φορείς αλλά και από τους ελέγχους που γίνονται αυτή τη στιγμή», τονίζοντας ότι «όταν αναγγέλθηκαν οι έλεγχοι υπήρξε μια αθρόα αποχώρηση φαινομενικών δικαιούχων», ενώ σημείωσε ότι για τη μελισσοκομία, οι υποτιθέμενες βιολογικές κυψέλες ταυτίζοντο με τον αριθμό κυψελών που διέθετε η χώρα, κάτι που ήταν αφύσικο!

Ο Υπουργός περιέγραψε τις δυσκολίες της μεταρρύθμισης με μια χαρακτηριστική παρομοίωση: «Ξέρετε πως θα μπορούσα να παρομοιάσω την πραγματικότητα που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Σαν την ανάγκη να επισκευάσει κανείς ένα αυτοκίνητο εν κινήσει. Το αυτοκίνητο θα πρέπει να κινείται, να ανοίξεις τη μηχανή, να το επισκευάσεις και να το κάνεις να συνεχίσει την πορεία. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο». Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι η κυβέρνηση έχει απόλυτη προσήλωση στον στόχο: «Η μέγιστη υποχρέωσή μου απέναντι σ’ όλους τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα είναι να δημιουργήσω αυτή την επόμενη μέρα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Και κατέληξε στέλνοντας μήνυμα προς τους έντιμους αγρότες: «Από αυτούς ζητούμε κυρίως κατανόηση, για να καταλάβουν ότι αλλάζοντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δημιουργώντας δικλείδες ασφαλείας, εντατικοποιώντας και ενσωματώνοντας τους ελέγχους μέσα στην πραγματική διαδικασία πριν την πληρωμή, θα γνωρίζουν ότι η επόμενη μέρα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι διαφορετική. Από αυτούς ζητούμε την υπομονή και από αυτούς ζητούμε τη στήριξη».

Πηγή: newsit.gr