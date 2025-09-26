Η κωλοτούμπα του Φλωρίδη και οι πολύ ενδιαφέρουσες ιδιωτικές δωρεές σε πολιτικούς

Κάθε δυο μέρες αλλάζει γραμμή η κυβέρνηση για τα Τέμπη μπροστά στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι που ζητάει να γίνει εκταφή της σορού του παιδιού του.

Κοιτώντας τα γεγονότα με κάποια απόσταση, τις πρώτες μέρες το Μαξίμου προσπαθούσε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, παίζοντάς το «Πόντιος Πιλάτος» και επισημαίνοντας πως η αρμοδιότητα ανήκει στη δικαιοσύνη.

Ύστερα βγήκε ο Γιώργος Φλωρίδης να αντεπιτεθεί, ισχυριζόμενος πως δεν υπάρχει αίτημα εκταφής, εξοργίζοντας τους συγγενείς των θυμάτων και τον κόσμο που παρακολουθεί.

Από κοντά με τον υπουργό Δικαιοσύνης βρέθηκαν όμως και η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Αναστασία Παπαδοπούλου και ο εισαγγελέας του, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, που πολιτικολόγησαν άκριτα.

Και χτες ακούσαμε τον Φλωρίδη να οπισθοχωρεί. Ο υπουργός δικαιοσύνης είπε πως «με βάση και αυτό το νομικό περιθώριο που περιγράφει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η εξέλιξη θα μπορούσε να είναι να γίνει η εκταφή, η ζητούμενη εκταφή έστω και με έμμεσο τρόπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι το παιδί του ανθρώπου αυτού».

Με απλά λόγια, στην κυβέρνηση είδαν τον κόσμο να εξοργίζεται με κυβερνώντες και ανώτατους δικαστικούς και αποφάσισαν, μέσω Φλωρίδη, να ρίξουν νερό στο κρασί τους.

