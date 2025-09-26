Γεωργιάδης: «Η υποκρισία των αριστερών, ζήτησαν να απολυθεί ο Πορτοσάλτε αλλά όχι ο Ρούπος»

Για «υποκρισία των αριστερών» έκανε λόγο, σε ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή τις αντιδράσεις για την απόλυση του κωμικού Πάρι Ρούπου από την Pizza Fan ύστερα από όσα είπε για την ελληνική σημαία σε παράστασή του.

«Από χθες που απελύθη ο δήθεν “κωμικός”, διότι είπε πως η Ελληνική Σημαία “ταιριάζει με τα βοθρολύματα και πηγαίνει ασορτί με αυτά”, οι ίδιοι άνθρωποι έχουν ξεσηκωθεί “υπερασπιζόμενοι” την Ελευθερία του Λόγου… “κάτω τα χέρια σας φωνάζουν μπορεί να λέει ό,τι θέλει”».

«Μισούν καθετί ελληνικό λατρεύουν καθετί που προσβάλει την Ελλάδα και της κάνει ζημιά…από την Μικρασιατική εκστρατεία ως σήμερα παραμένουν διαχρονικά πάντα ίδιοι…» καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

Μεγάλη συζήτηση προκάλεσαν σχόλια του κωμικού Πάρη Ρούπου σε παράστασή του αλλά και η απόφαση της Pizza Fan να διακόψει τη συνεργασία μαζί του.

«Γουστάρω κάθε φορά εδώ, γιατί έχει απέναντι αυτή την τεράστια ελληνική σημαία πάνω σε αυτό το καζάνι. Το οποίο, αν κρίνουμε από τη μυρωδιά, έχει μέσα βοθρολύματα. Άρα βγάζει απόλυτο νόημα», είπε ο κωμικός σε κάποιο σημείο της παράστασής του.

Σε άλλο σημείο, αναφέρει: «Μου αρέσει πάρα πολύ κάθε χρόνο όταν παίζουμε εδώ στα Λιπάσματα. Ιδανικό όνομα. Γιατί το “λιπάσματα” μου θυμίζει αυτό που θα έπρεπε να καταλήξουν να είναι όλοι οι ναζί. Είστε από αυτούς που λένε: “μορφώστε τους ναζί”; Σόρι, δεν έχω αρκετό χρόνο γι’ αυτό. Έχω μόνο μία ζωή και σκοπεύω να την περάσω με όσο λιγότερους από αυτούς γίνεται».

Για να αηδιάσετε με την υποκρισία των αριστερών θυμηθείτε το εξής: όταν πριν από μερικές μέρες, σε μία αποστροφή του λόγου του, σε σχόλιο του για μια «ακτιβιστική» δράση στον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως, ο @ArisPortosalte είχε πει την φράση: «δεν θέλω να βλέπω πατσαβούρες στον Ιερό… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 26, 2025

Η ανακοίνωση της Pizza Fan

«Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan, σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κωμικό Πάρι Ρούπο με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία για ένα διάστημα, για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνονται τα εξής: «Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε και εμείς από τα MME.

Παράλληλα οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο. Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza

Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ.Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του.»

Η απάντηση του Πάρη Ρούπου

Σε ανάρτησή του λίγες ώρες μετά την απόλυσή του, ο Πάρις Ρούπος κάνει λόγο για «μεθοδευμένη ιντερνετική επίθεση με email, μηνύματα, σχόλια και τηλεφωνήματα».

«Aφορμή της απόλυσης ήταν η μεθοδευμένη ιντερνετική επίθεση με email, μηνύματα, σχόλια και τηλεφωνήματα στα social media και στο τμήμα επικοινωνίας της εταιρείας, μετά από ξεκάθαρη προτροπή δύο ακροδεξιών Youtubers καθώς και γνωστού δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή, στις εκπομπές τους στο YouTube», έγραψε σε ανακοίνωσή του στο Facebook – αναφερθείς μεταξύ άλλων και σε βίντεο του Κωνσταντίνου Μπογδάνου για την εν λόγω εμφάνισή του.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωσή του:

«AΠΟΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΑΤΙΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΑΚΡΟΔΕΞΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, μου ανακοινώθηκε από την Pizza Fan, την εταιρεία όπου εργάζομαι σταθερά εδώ και 5 έτη, η λύση της σύμβασής μου, κοινώς απόλυση.

Στην οποία εταιρεία, σημειωτέον, μού έγινε πρόσληψη με την ιδιότητα του κωμικού, για την παραγωγή εβδομαδιαίου content.

Aφορμή της απόλυσης ήταν η μεθοδευμένη ιντερνετική επίθεση με email, μηνύματα, σχόλια και τηλεφωνήματα στα social media και στο τμήμα επικοινωνίας της εταιρείας, μετά από ξεκάθαρη προτροπή δύο ακροδεξιών youtubers καθώς και γνωστού δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή, στις εκπομπές τους στο YouTube.

Τα περισσότερα με περιεχόμενο συκοφαντικό και απειλητικό, προς την εταιρεία και προς εμένα.

Στις εκπομπές αυτές προβλήθηκε και σχολιάστηκε καταλλήλως απόσπασμα από την stand-up comedy εμφάνισή μου στο πλαίσιο του “Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη 2025” στα Λιπάσματα Δραπετσώνας, όπου είπα κάποια αστεία με αντιφασιστικό περιεχόμενο. Η φύση των αστείων, όπως συνηθίζεται, διαστρεβλώθηκε και ερμηνεύτηκε με τον τρόπο που εκείνοι ήθελαν, ώστε να εξυπηρετήσουν τα συντηρητικά alt-right αφηγήματά τους.

Το βίντεο αυτό προκάλεσε τις αντιδράσεις και τη συσπείρωση των κλασικών εθνικιστικών και ακροδεξιών κύκλων του ίντερνετ και διοχετεύθηκε στις εν λόγω εκπομπές, από όπου έγινε κάλεσμα δωσιλογικού και στοχοποιητικού χαρακτήρα από τους παρουσιαστές, για “ενοχλητικό σπαμ” παντός είδους προς την εταιρεία και μποϊκοτάζ, με απώτερο σκοπό την απομάκρυνση μου από αυτή, και με σαφείς αναφορές, όπως “να μου κόψουν το ψωμί”, “να πεινάσει” κλπ.

Ταυτόχρονα φυσικά με την παραδοσιακή πλέον τακτική επίθεσης με σχόλια και προσωπικά μηνύματα με απειλητικό/υβριστικό χαρακτήρα και με υποκίνηση βίας, σε όλα μου το σόσιαλ.

Η κίνηση αυτή έγινε από ανθρώπους που διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους με κάθε ευκαιρία για την “ελευθερία του λόγου”, αρκεί ο λόγος αυτός να είναι αποκλειστικά ο βαθιά μισαλλόδοξος δικός τους.

Με τη στάση τους απλά επιβεβαίωσαν το περιεχόμενο των αστείων που ειπώθηκαν στη συγκεκριμένη παράσταση.

Η εταιρεία δυστυχώς ενέδωσε σε αυτές τις πιέσεις, αφήνωντας έτσι περιθώριο για αντίστοιχες εκδικητικές πρακτικές από τα ίδια στοιχεία στο μέλλον για την ίδια αλλά και για όποια άλλη εργοδοσία επιθυμήσουν, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, και κανονικοποίηση αυτών.

Με μία ανακοίνωση αρκετά προβληματική που στο περιέχομενο της αναίρει την ίδια της την απόφαση, συντάσσεται με τα ακροδεξιά τρολλ και δεν προφυλάσσει τον εργαζόμενο.

Εν έτει 2025, γινόμαστε ακόμα μάρτυρες εργοδοτικών εκδιώξεων για πολιτικά φρονήματα με εργαζόμενους να γίνονται έρμαια του νεοφασιστικού οχετού.

Στο ίντερνετ μπορεί να βρίσκουν εύκολο έδαφος οι σύγχρονοι δωσίλογοι και φασίστες.

Ο φασισμός όμως νικιέται στους δρόμους, στις γειτονιές και καθημερινά μέσα μας.

Ενημερώνω και δημόσια ότι έχω ήδη κινήσει νομικές διαδικασίες προς τους υπευθύνους της υποκίνησης αυτού το κύματος μίσους προς το πρόσωπό μου, το οποίο θίγει την προσωπικότητα μου, την καλλιτεχνική μου υπόστασή και την επαγγελματική μου ακεραιότητα.

Ευχαριστώ τους/ις συναδέλφους (από τη σκηνή του stand-up comedy και μη) για τα γρήγορα αντανακλαστικά τους και τη στήριξη, τα media που δημοσιοποίησαν το ζήτημα και πήρανε θέση, καθώς και όλους/ες που βρίσκεστε αλληλέγγυοι/ες σε αυτό.

Η τέχνη δε στοχοποιείται και δεν τιθασεύεται.

Και για όσους ακόμα απειλούν, ξέρετε όντως πού θα μας βρείτε. Στις σκηνές.

Αυτές δε μπορείτε να μας τις πάρετε.

Καλώ όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και κάθε άνθρωπο με ανοιχτό μυαλό σε στήριξη.

Είναι κάτι που αφορά εμένα σήμερα. Αλλά εσένα αύριο.

Δε φοβόμαστε. Προχωράμε όπως πάντα, και καλή μας τύχη,

Πάρις Ρούπος

ΥΓ: Στα σχόλια παραθέτω links των προαναφερθέντων καναλιών και λογαριασμών που υποκίνησαν όλη αυτή την επίθεση»