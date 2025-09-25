Μητσοτάκης: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει ακρογωνιαίος λίθος για έναν πιο ασφαλή, δίκαιο και ειρηνικό κόσμο»

Ο πρωθυπουργός μίλησε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από την κορεατική Προεδρία με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη και Ασφάλεια».

Μιλώντας στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης, υπογράμμισε τόσο τις ευκαιρίες, όσο και τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), επιμένοντας ότι η παγκόσμια διακυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει πως η τεχνολογία «θα υπηρετεί την ειρήνη, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τις υψηλότερες επιδιώξεις της ανθρωπότητας».

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε συγχαίροντας τη Νότια Κορέα για τη διοργάνωση της συνεδρίασης, συνδέοντάς την με προηγούμενες δράσεις. «Η σημερινή συζήτηση βασίζεται στην άτυπη συνάντηση Arria-formula, που η Ελλάδα συνδιοργάνωσε τον περασμένο Απρίλιο με τη Γαλλία και τη Δημοκρατία της Κορέας» ανέφερε.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι οι πρόσφατες Σύνοδοι Κορυφής στη Χάγη και στη Σεούλ, η Πολιτική Διακήρυξη των ΗΠΑ για την υπεύθυνη στρατιωτική χρήση της ΤΝ και η Σύνοδος Κορυφής του Παρισιού «συνέβαλαν στην ανάπτυξη κανόνων, ρυθμίσεων και κατευθυντήριων γραμμών για την υπεύθυνη ανάπτυξη και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του ιδιαίτερα ευαίσθητου στρατιωτικού τομέα».

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η ΤΝ δεν είναι «απλώς ένα ακόμη εργαλείο», αλλά μια γενικής χρήσης δυνατότητα που μπορεί είτε να ενισχύσει την ειρήνη, είτε να αποσταθεροποιήσει. «Στα σωστά χέρια, μπορεί να ενισχύσει τη διατήρηση της ειρήνης, να βελτιώσει τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, να επιταχύνει την ανθρωπιστική βοήθεια… Στα λάθος χέρια, μπορεί να τροφοδοτήσει την παραπληροφόρηση, να εντείνει τις κυβερνοεπιθέσεις και να χαμηλώσει το κατώφλι για κλιμάκωση και σύγκρουση» σημείωσε.

Κατά τη φύση της, πρόσθεσε, η ΤΝ είναι «μια τεχνολογία διπλής χρήσης, και αυτό σημαίνει ότι η συλλογική μας ασφάλεια εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις επιλογές που κάνουμε».

Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε το θέμα με ιστορικά παραδείγματα ρύθμισης, υποστηρίζοντας ότι όπως στο παρελθόν δημιουργήθηκαν θεσμοί για την πυρηνική ενέργεια και τον έλεγχο των εξοπλισμών, έτσι και τώρα «πρέπει να αναπτύξουμε νέους μηχανισμούς για να διασφαλίσουμε ότι η καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει όχι μόνο την ειρήνη και την ασφάλεια αλλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια». Αυτό, τόνισε, προϋποθέτει «διεθνή συνεργασία, διαφάνεια και ανανεωμένη δέσμευση στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Αναγνωρίζοντας τις πραγματικότητες της ασφάλειας, προειδοποίησε ότι κακόβουλοι παράγοντες προχωρούν γοργά: «Αν θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες μας, να διατηρήσουμε την αποτρεπτική μας δύναμη και να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα, πρέπει κι εμείς να επενδύσουμε υπεύθυνα σε εφαρμογές ΤΝ για την άμυνα και την ασφάλεια — πάντα όμως σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και με δέσμευση για ανθρώπινη εποπτεία».

Υπογράμμισε ότι αυτό «δεν είναι έκκληση για έναν νέο αγώνα εξοπλισμών, αλλά αναγνώριση του γεγονότος ότι η ειρήνη είναι δύσκολο να επιτευχθεί, δυσκολότερο να διαφυλαχθεί και το πιο δύσκολο απ' όλα να διατηρηθεί».

Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την παρούσα στιγμή καθοριστική. «Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Οι επιλογές που κάνουμε σχετικά με την ΤΝ δεν θα επαναπροσδιορίσουν μόνο την ισορροπία δυνάμεων, αλλά θα καθορίσουν και αν η τεχνολογία θα γίνει δύναμη για την πρόοδο της ανθρωπότητας ή μοχλός απειλής» τόνισε.

Κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, όπως έπραξε στην πυρηνική εποχή. «Το Συμβούλιο πρέπει τώρα να ανταποκριθεί για να διαχειριστεί την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης» ανέφερε.

«Η Ελλάδα πιστεύει ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν την ιστορική ευθύνη να χαράξουν μια πορεία όπου η καινοτομία ενισχύει την ειρήνη, η ευθύνη μετριάζει την ισχύ και η τεχνολογία εξυπηρετεί τις υψηλότερες επιδιώξεις της ανθρωπότητας».

Προειδοποίησε να μην επιτραπεί στην ΤΝ να γίνει «πηγή αντιπαλότητας και διχασμού», αλλά να αποτελέσει «ακρογωνιαίο λίθο για έναν πιο ασφαλή, πιο δίκαιο και πιο ειρηνικό κόσμο».

Πηγή: ethnos.gr