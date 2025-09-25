Οι Αρεοπαγίτες, ο Σαλάτας και το blame game στο Μαξίμου

Τα Τέμπη προκαλούν πλέον κλυδωνισμούς σε διάφορα πεδία, με τις αναταράξεις να επηρεάζουν και την Πολιτεία και το πολιτικό σύστημα αλλά και τα κόμματα.

Πρώτα απ' όλα, δεν είχα ακούσει ποτέ στο πρόσφατο παρελθόν πρόεδρο και εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να κάνουν αμιγώς πολιτικές δηλώσεις. Και μάλιστα απαντώντας σε ερώτηση που αφορούσε μόνο το πού στηρίζεται η άρνηση στο να γίνει η εκταφή των σορών θυμάτων στα Τέμπη.

Η μεν Αναστασία Παπαδοπούλου είπε πως η χώρα έχει περάσει κι άλλα δυστυχήματα, όπως το Μάτι ή τη Μάνδρα, αλλά «ποτέ δεν έγιναν τέτοιες εκδηλώσεις από μερίδα ανθρώπων οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών».

Επιτέθηκε σε όσους διαδηλώνουν για τα Τέμπη, κατηγορώντας τους πως «εκμεταλλεύονται στο έπακρο αυτή την κατάσταση» και πως «δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη». Ο δε Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, αφού συμφώνησε με την πρόεδρο του ΑΠ, κατηγόρησε και νομικούς επειδή, όπως είπε, του ζητούν να παραβιάσει το νόμο.

Οι δύο ανώτατοι δικαστικοί όχι μόνο δεν περιορίστηκαν σε νομικού είδους επιχειρήματα, όπως πρέπει, αλλά έκαναν δηλώσεις ταυτόσημες με αυτές της κυβέρνησης. Και κάπως έτσι γκρέμισαν όσους επαίρονται πως στην Ελλάδα δεν επηρεάζει η μία εξουσία την άλλη...

Διαβάστε περισσότερα στο XRAY του ethnos.gr