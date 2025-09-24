Νίκος Χριστοδουλίδης: «Ο Ερντογάν κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά»

Από το βήμα του ΟΗΕ, ο πρόεδρος της Κυπριακής δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έστειλε ένα σαφές μήνυμα στον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος εχθές Τρίτη, 23.09.2025, ζήτησε από τον ΟΗΕ, να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος στην Κύπρο.

Σήμερα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, μίλησε στην 80ή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και μεταξύ άλλων, κατηγόρησε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για «επιλεκτική ευαισθησία και υποκρισία στο μέγιστο βαθμό».

Καταδικάζοντας απερίφραστα τη ρωσική εισβολή, ο κ. Χριστοδουλίδης προειδοποίησε ότι κάθε παραβίαση εδαφικής ακεραιότητας, αν μείνει ατιμώρητη, ανοίγει τον δρόμο στον επόμενο επιτιθέμενο.

Σύνδεσε ακόμη την περίπτωση της Ουκρανίας με την τουρκική εισβολή του 1974 στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι το μαρτύριο και η κατοχή παραμένουν ίδια, όποιος κι αν είναι ο θύτης.

«Από αυτό εδώ το βήμα χθες, ο κ. Ερντογάν διακήρυσσε προς όλο τον κόσμο την ειρήνη και την υπευθυνότητα. Κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά» επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Χριστοδουλίδης στην ομιλία του κατά της διάρκεια της οποίας εξιστόρησε το πως βίωσε ο ίδιος την τουρκική εισβολή στο νησί.

«Ως μικρό παιδί εκείνα τα πρώτα χρόνια μετά την εισβολή, οι εικόνες μητέρων και παιδιών να κλαίνε για τους αγαπημένους τους έχουν χαραχτεί στη μνήμη μου. Το σχέδιο των κατακτητών είναι πάντα το ίδιο», σημείωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στην πολιτική των παράνομων εποικισμών με σκοπό την αλλαγή του δημογραφικού χαρακτήρα της χώρας και στις οικογένειες των αγνοουμένων που όπως είπε προσμένουν εδώ και δεκαετίες να μάθουν την τύχη των αγαπημένων τους.

«Κυρίες και κύριοι, οι πολιτικοί δεν κρίνονται από τα λόγια τους, ΑΛΛΑ από τις ΠΡΑΞΕΙΣ τους. Αυτό είναι που διακρίνει τους πολιτικούς από τους ηγέτες» υπογράμμισε ο Κύπριος πρόεδρος και επανέλαβε την ετοιμότητα της Κυπριακής πλευράς να εμπλακεί σε συνομιλίες για την επανένωση της νήσου.

Πηγή: newsit.gr