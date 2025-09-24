Γεραπετρίτης: «Δεν σταματά ο ελληνοτουρκικός διάλογος - Θα υπάρξει συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν»

Δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο ελληνοτουρκικός διάλογος μετά τη χθεσινή ακύρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκτίμησε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Μάλιστα, τόνισε ότι «αυτό που έχουμε καταφέρει με την Τουρκία είναι να υπάρχει δομημένος διάλογος που αναγνωρίζει την αξία της επικοινωνίας ώστε να μην παράγονται κρίσεις» και πρόσθεσε ότι θα υπάρξει ευκαιρία το επόμενο διάστημα για συνάντηση των δύο ηγετών.

Ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε επίσης στην ΕΡΤ ότι έγινε προσπάθεια σήμερα να καταστεί εφικτό ένα νέο ραντεβού σήμερα, που όμως «πιθανότατα δεν ευδοκιμεί».

Ο κ.Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στη συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, σημειώνοντας ότι συνεχίζεται η προσπάθεια για συμφωνία που θα διασφαλίζει την προστασία του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής Σινά στο διηνεκές.

Το χρονικό του διπλωματικού θρίλερ

Με βάση το αποκλειστικό ρεπορτάζ των Χρύσανθου Κοσελόγλου και Μαρίας Τσιλινίκου στο CNN Greece, μετά το διπλωματικό θρίλερ που προκάλεσε η Άγκυρα, με την αρχική αναβολή του τετ α τετ, στη 1:00 το πρωί της Τετάρτης, πηγές της Ελληνικής Κυβέρνησης από τη Νέα Υόρκη ξεκαθάρισαν το τοπίο.

Ανώτατη Κυβερνητική πηγή δήλωνε «δεν ξέρω αν τελικά θα γίνει η συνάντηση. Το βλέπω πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, με βάση και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ την Τετάρτη. Αλλά κι αν δεν γίνει, θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας».

Η θέση της Άγκυρας μέσω... Milliyet

Σύμφωνα την τουρκική εφημερίδα Milliyet, το αίτημα για τη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη προήλθε από την Αθήνα…και όχι από την Τουρκία, με το δημοσίευμα μάλιστα να αναφέρει ότι «ο διπλωματικός Σύμβουλος του Ερντογάν, Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς συζήτησε το θέμα της συνάντησης με τον Έλληνα ομόλογό του, την περασμένη εβδομάδα».

Η Milliyet έφτασε στο σημείο να επιρρίψει ευθύνες στην Αθήνα και να αναφέρει πώς «λόγω του φορτωμένου προγράμματος του Προέδρου Ερντογάν, υπήρξε συμφωνία να μην ανακοινωθεί η συνάντηση, αλλά μόνο μετά την ολοκλήρωσή της. Ωστόσο, η ελληνική πλευρά ανακοίνωσε τη συνάντηση κατά παράβαση της συμφωνίας. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Άγκυρας».

Απάντηση Αθήνας: «Ήταν κανονισμένο το ραντεβού»

Ανώτατη Κυβερνητική πηγή ξεκαθάριζε όμως πως «κατά την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ».

Το παρασκήνιο

Αρχικά η Αθήνα επέλεξε προς τα έξω το καλό σενάριο δείχνοντας καλή διάθεση, σύμφωνα με το οποίο πολύ απλά «δεν έβγαιναν οι ώρες», από την άλλη όμως προετοιμαζόταν και για το ενδεχόμενο ακύρωσης του τετ α τετ και το τι αυτό θα συνεπαγόταν για την επόμενη ημέρα στα ελληνοτουρκικά αλλά και για τις επιπτώσεις στην εσωτερική πολιτική σκηνή.

Ήταν 16:10 το μεσημέρι της Τρίτης όταν «από το πουθενά», αρχίζει να διαρρέει από τη Νέα Υόρκη η πληροφορία ότι το ραντεβού είναι στο «αέρα». Λίγα λεπτά νωρίτερα η Τουρκική αποστολή είχε ενημερώσει την ελληνική ομάδα (Γεραπετρίτης, Νικολαίδης, Πελώνη, Ευθυμίου κ.α.) ότι ο χρόνος δεν επαρκεί καθώς θα πρέπει ο Πρόεδρος Ερντογάν να μεταβεί στη συνάντηση μουσουλμανικών χωρών για τη Γάζα που διοργάνωσε ο Τραμπ.

Στους δημοσιογραφικούς κύκλους της Αθήνας σημαίνει όπως είναι φυσικό συναγερμός. Σε μπαράζ τηλεφωνημάτων που δέχεται η ελληνική αποστολή, από το χαμηλότερο, ως το υψηλότερο επίπεδο, υπάρχει τις πρώτες ώρες η διαβεβαίωση πως «δεν υπάρχει κάτι άλλο» και πως «η πρωτοβουλία Τραμπ έπεσε την ίδια ώρα».

Η προγραμματισμένη συνάντηση των δύο ηγετών είχε οριστεί για τις 14:00 το μεσημέρι τοπική ώρα, δηλαδή 21:00 ώρα Ελλάδος, η πρωτοβουλία Τραμπ όμως ξεκινούσε στις 21:30.

Αν υπολογιστεί πως το ελληνοτουρκικό τετ α τετ θα κρατούσε μισή ώρα (με μεταφραστές, δηλαδή καθαρός χρόνος 15-20 λεπτών) ήταν σχεδόν αδύνατο ο Ερντογάν και να κάνει ένα τόσο σοβαρό τετ α τετ και να φύγει στην ώρα του για να φτάσει στον Τραμπ.

«Η σύσκεψη από τον Τραμπ ανακοινώθηκε τη Δευτέρα χωρίς συγκεκριμένη ώρα» εξήγησε χθες ο Κυβ. Εκπρόσωπος» (one) απαντώντας σε όσους αναρωτιόντουσαν μα γιατί να αναβληθεί η συνάντηση λίγες ώρες πριν, αφού ήταν γνωστή, και όχι από το απόγευμα της Δευτέρας…

Πηγή: cnn.gr