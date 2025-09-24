ΟΠΕΚΕΠΕ: «Βόμβα» Σαλάτα στην Εξεταστική Επιτροπή - «Με καρατόμησε ο Μυλωνάκης»

Στην αποκάλυψη πως καρατομήθηκε «με εντολή Μαξίμου» προχώρησε ο τέως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας, κατά την κατάθεσή του σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Μάλιστα στη διευκρινιστική ερώτηση που του τέθηκε, από ποιον, απάντησε «από τον κ. Μυλωνάκη», αναφερόμενος στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ.

Παράλληλα εξαπέλυσε βολές κατά πάντων ακόμη και κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την οποία χαρακτήρισε «επικίνδυνη» κατηγορώντας τους Ευρωπαίους εισαγγελείς για κατάχρηση εξουσίας, ενώ παρουσίασε τον εαυτό του ως «θύμα μεγάλης συκοφαντίας».

Ο κ. Σαλάτας παρουσίασε τον εαυτό του ως «θύμα μεγάλης συκοφαντίας» και κατηγόρησε τους Ευρωπαίους εισαγγελείς για κατάχρηση εξουσίας. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, υποστήριξε ότι «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ελέγχθηκε για την περίοδο 2022-23 κι αυτό, γιατί η επιστημονική συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Παρασκευή Τυχεροπούλου, σε συνεννόηση με τον συντονιστή των Ευρωπαίων εισαγγελέων Νίκο Πασχάλη, κατηύθυναν αλλού την έρευνα».

Αν και διέψευσε ότι έχει «βεντέτα» με την κ. Τυχεροπούλου, χαρακτήρισε «φυτευτή» την τοποθέτησή της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέγοντας ότι επειδή δεν υπέγραψαν για το διορισμό της οι υπηρεσιακοί παράγοντες, τη βοήθησαν οι υπουργοί Τσιάρας και Φλωρίδης.

Τα λεγόμενά του προκάλεσαν την αντίδραση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη, η οποία χαρακτήρισε αδιανόητη την επίθεση του μάρτυρα προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Με τις απερίσκεπτες και εμπαθείς δηλώσεις του εκθέτει τη χώρα», σχολίασε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ. Απαντώντας σε ερωτήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη, είπε ότι εκδιώχθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου με εντολή Μυλωνάκη, ενώ κάλυψε απολύτως τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, λέγοντας ότι «αγωνιούσε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι τα στοιχεία που του έδινε καθημερινά, τα έστειλε στην κ. Αδειλίνη, η οποία όφειλε να τον καλέσει».

Πηγή: ethnos.gr