«Θα πάρω κεφάλια»: Θύμωσε ο Άδωνις κι έστειλε μήνυμα σε διοικητές νοσοκομείων

Αυστηρές εντολές προς όλους τους διοικητές των νοσοκομείων της χώρας σε ειδική διήμερη συνάντηση έδωσε ο υπουργός Yγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στα οικονομικά των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Ο υπουργός στην αρχική του τοποθέτηση που έγινε δημόσια, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αυστηρός σε σχέση με την τήρηση των προϋπολογισμών και των οικονομικών στα νοσοκομεία, στέλνοντας τελεσίγραφο σε όποιον δεν τηρεί τις οδηγίες και τους κανόνες και δεν λαμβάνει μέτρα για τη συγκράτηση των δαπανών.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης «θα πάρω κεφάλια και όποιος δεν κάνει τη δουλειά του θα φύγει». Ο κ. Γεωργιάδης αναφερόταν ιδιαιτέρως στο θέμα των οικονομικών των δημοσιων μονάδων υγείας, ενώ έδωσε έμφαση στα λεγόμενα ατιμολόγητα. Πρόκειται ουσιαστικά για αγορές που έχουν γίνει από διάφορους διοικητές νοσοκομείων χωρίς να υπάρχει οικονομικό αντίκρισμα ή το αντίστοιχο κονδύλι στους προϋπολογισμούς.

«Οι διοικητές που είχαν πολλά ατιμολόγητα δεν είναι πλέον μαζί μας σήμερα» είπε ενδεικτικά ο υπουργός υγείας τονίζοντας ότι πρόκειται για τη νούμερο ένα προτεραιότητα της κυβέρνησης, αφού εκτός των άλλων η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών αποτελεί βασικό στόχο το επόμενο διάστημα, με δεδομένο ότι αντιμετωπίζουμε και ποινές από την Ευρώπη.

«Τα ατιμολόγητα πρέπει να μηδενιστούν» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης γνωστοποιώντας ότι θα ζητήσει και έκτακτη χρηματοδότηση από το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εξοφληθούν όλοι οι προμηθευτές όπως προβλέπουν και οι δεσμεύσεις μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Να σημειωθεί ότι η χώρα έχει βρεθεί στο παρελθόν αντιμέτωπη με τον κίνδυνο παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ενώ οι οφειλές αγγίζουν σχεδόν το 1 δισ. Ευρώ.

Φάρμακα και προμήθειες με ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Για τη φαρμακευτική δαπάνη, διευκρίνισε ότι οι πληρωμές διενεργούνται πλέον από την ΕΚΑΠΥ, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τις διοικήσεις των νοσοκομείων από την ευθύνη ελέγχου και συγκράτησης της φαρμακευτικής δαπάνης.

Πρόσθεσε ότι το 2026 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στα νοσοκομεία, ενώ προειδοποίησε πως ο έλεγχος των δαπανών θα είναι αυστηρός και καθοριστικός για την αξιολόγηση του έργου των διοικητών.

Όπως είπε ο υπουργός υγείας «πολύ σύντομα στις αρχές του 2026 θα μπορούμε να βλέπουμε πόσα φάρμακα ξοδεύει ο κάθε γιατρός αλλά και τι υλικά χρησιμοποιεί στα χειρουργεία» καθώς διαπιστώνεται ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στο κόστος από τον ένα γιατρό στον άλλον και από τη μια κλινική στην άλλη.

Πηγή: ethnos.gr