Η πάσα του Τραμπ στους Έλληνες ακροδεξιούς και η περίεργη υπερπροβολή της Λατινοπούλου

Με πολύ ενδιαφέρον είδα το χθεσινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Μανιφέστο», που είχε για πρώτο θέμα μια συνέντευξη της Αφροδίτης Λατινοπούλου.

Δεν με προσέλκυσαν τα λόγια της Λατινοπούλου, είπε τα ίδια με τον Θάνο Πλεύρη για το μεταναστευτικό, αλλά η επιλογή της εφημερίδας να την προβάλει τόσο έντονα. Δεν μιλάμε για ένα οποιοδήποτε καθημερινό φύλλο, αλλά για ένα μέσο που «παίζει» κάθε μέρα χοντροκομμένα την κυβερνητική «γραμμή» σχεδόν πάντα σε απόλυτη ευθυγράμμιση με το Μαξίμου.

Προς τι λοιπόν αυτή η υπερπροβολή της Λατινοπούλου; Θυμίζω πως το κόμμα της στις τελευταίες δημοσκοπήσεις κινείται στο όριο εισόδου στη Βουλή, έχοντας πέσει αισθητά σε σχέση με παλιότερες έρευνες. Παράλληλα, όμως, η Λατινοπούλου τελευταία συμβαδίζει με την ΝΔ σε θέσεις και κινήσεις, ενώ απευθύνεται σε παρόμοιο κοινό με τον Αντώνη Σαμαρά.

Αν σας μπέρδεψα, σκεφτείτε το εξής σενάριο: Η Λατινοπούλου «κόβει» στην κάλπη κρίσιμες ψήφους από ένα κόμμα που θα φτιάξει ο πρώην πρωθυπουργός, καταφέρνει να εισέλθει στη Βουλή και πλασάρεται ως πιθανός κυβερνητικός εταίρος της Νέας Δημοκρατίας.

Διαβάστε περισσότερα στο XRAY του ethnos.gr