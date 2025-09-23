Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Έτοιμος για ανακοινώσεις: Ολική ανατροπή απ’ τον Αντώνη Σαμαρά 23-09-2025 16:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η συζήτηση γύρω από το πολιτικό μέλλον του Αντώνη Σαμαρά έχει πάρει φωτιά, με τις τελευταίες πληροφορίες να δείχνουν την απόφαση που έχει πάρει ο πρώην πρωθυπουργός. Διαβάστε για την ανατροπή της τελευταίας στιγμής με ένα κλικ στο Instanews.gr Η 22χρονη και το σπίτι: Πρώτη μεγάλη μάχη για Όλγα Κεφαλογιάννη - Μίνωα Μάτσα instanews.gr Η αλήθεια για το ενδιαφέρον της Μαρίας Αγγελικούση για τον Παναθηναϊκό instanews.gr Πιο φθηνός απ’ τον Ζαρουρί: Πόσο κόστισε στην Σπόρτινγκ ο εξτρέμ - σφαίρα που έβγαλε την ασίστ στο γκολ του Ιωαννίδη menshouse.gr Μετά από 13 χρόνια: Τίτλοι τέλους για τον ΑΝΤ1 dailymedia.gr «Να πάμε να τον φτύσουμε όλοι μαζί τον κερατά, είναι αλήτης!»: H πρώτη αντίδραση Πορτοσάλτε στην επίθεση του Μικρούτσικου στον αέρα του Mega dailymedia.gr Κουίζ «Βρες τον παίκτη»: Θυμάσαι ποιος βγάζει την ασίστ στον Νασιόπουλο στο Αμβούργο - ΠΑΟ 0-1; menshouse.gr Τι (δεν) είδε ο Κόντης στον Ταμπόρδα menshouse.gr Άξιζε όλος αυτός ο ντόρος για «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι;» menshouse.gr Έτοιμος για ανακοινώσεις: Ολική ανατροπή απ’ τον Αντώνη Σαμαρά SHARE