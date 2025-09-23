Έτοιμος για ανακοινώσεις: Ολική ανατροπή απ’ τον Αντώνη Σαμαρά

Η συζήτηση γύρω από το πολιτικό μέλλον του Αντώνη Σαμαρά έχει πάρει φωτιά, με τις τελευταίες πληροφορίες να δείχνουν την απόφαση που έχει πάρει ο πρώην πρωθυπουργός.

Διαβάστε για την ανατροπή της τελευταίας στιγμής με ένα κλικ στο Instanews.gr