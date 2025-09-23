Το κουβάρι των Τεμπών που κρατά στα χέρια της η κυβέρνηση και η έντονη γκρίνια στο ΠΑΣΟΚ

Η υπόθεση των Τεμπών μοιάζει πλέον με κουβάρι. Και το κουβάρι αυτό το κρατά στα χέρια της, είτε θέλει είτε όχι, η κυβέρνηση. Εν τάχει σταχυολογώ πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή.

Συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας ζητούν εκταφή των συγγενών τους προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στις σορούς βρίσκεται κάποιο «ύποπτο» υλικό, αλλά και για να πιστοποιηθεί εάν η σορός ανήκει στα συγγενικά τους πρόσωπα.

Ο ανακριτής, όταν κατατέθηκαν δύο ανάλογα αιτήματα στο παρελθόν τα απέρριψε με τη λογική αρχικά πως έπρεπε πρώτα να διαπιστωθεί εάν η αμαξοστοιχία μετέφερε ύποπτο φορτίο και έπειτα με το επιχείρημα πως τα βίντεο και οι αναλύσεις έδειξαν πως δεν μεταφερόταν εύφλεκτη ουσία με την αμαξοστοιχία.

Η ανάκριση έκλεισε και η δικογραφία έχει δοθεί στον πρόεδρο Εφετών. Βρισκόμαστε δηλαδή ένα βήμα πριν την έναρξη της δίκης.

