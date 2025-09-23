Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Η ατζέντα, τα δύσκολα θέματα και οι κόκκινες γραμμές

Με «μικρό καλάθι» και με στόχο τους ανοιχτούς διαύλους θα γίνει σήμερα η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το «μενού» της συζήτησης περιλαμβάνει διμερή και περιφερειακά θέματα, με το τετ α τετ να γίνεται μετά από μια δύσκολη περίοδο, που δηλώσεις και κινήσεις της τουρκικής πλευράς τάραξαν τα ήρεμα νερά. Να σημειωθεί εδώ πως η συνάντηση γίνεται μόλις δύο μέρες πριν τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Από την Αθήνα έμφαση δίνεται σε μια σειρά κινήσεων στη διπλωματική σκηνή αλλά και στο πεδίο της αμυντικής θωράκισης, ενώ αυτό που τονίζεται είναι πως έχουν μπει με σαφήνεια οι κόκκινες γραμμές της χώρας. Στόχος είναι τα «ήρεμα νερά» αλλά χωρίς ποτέ να γίνονται εκπτώσεις ως προς τα εθνικά συμφέροντα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα υπογραμμίζεται από την κυβέρνηση.

Να σημειωθεί εδώ πως τους τελευταίους μήνες το κλίμα έχει βαρύνει στις σχέσεις των δύο χωρών, καθώς η Τουρκία επιμένει σε ένα αναθεωρητικό αφήγημα. Αυτό πιστοποιούν οι αντιδράσεις που υπήρξαν από την Άγκυρα για το θέμα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, η επιμονή στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, οι αντιδράσεις για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, η σκληρή γραμμή που κρατά στο Κυπριακό κ.α.

Τώρα μένει να φανεί πώς θα επιλέξει να τοποθετηθεί για μία σειρά από θέματα ο Ερντογάν, που έχει επιστρέψει σε μια ρητορική υψηλών τόνων ωστόσο ταυτόχρονα δεν θέλει να φανεί πως τορπιλίζει το διάλογο. Άλλωστε κοιτά τόσο προς τις ΗΠΑ (και ενδιαφέρεται για το θέμα των F 35 αλλά και για την επίτευξη μιας σειράς άλλων συμφωνιών) όσο και προς την Ε.Ε. (για το πρόγραμμα SAFE που αφορά την ευρωπαϊκή άμυνα).

Σαφή είναι τα μηνύματα της Αθήνας και πρόσφατα ο πρωθυπουργός σημείωσε «ο σχεδιασμός της Ελλάδος δεν υπόκειται στην έγκριση της Τουρκίας. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το αποδείξαμε και έμπρακτα».

Παράλληλα, επεσήμανε πως «όσο υπάρχει το casus belli στο τραπέζι και όσο η Τουρκία και σε άλλα πεδία επιδεικνύει έναν αναθεωρητισμό ο οποίος είναι εις βάρος της Ελλάδος, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, όπως έχει τη δυνατότητα να κάνει».

Στη σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου θα συμμετέχουν οι υπουργοί Εξωτερικοί των δύο χωρών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μ. Νικολαϊδης και Τ. Κιλίτς. Όπως έγινε γνωστό το τετ α τετ θα πραγματοποιηθεί στο «Σπίτι της Τουρκίας», ενώ υπενθυμίζεται πως πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.

Να επισημανθεί πως σήμερα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην δεξίωση που παραθέτει στη Νέα Υόρκη προς τιμήν των ηγετών ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πως «βλέπει» η Αθήνα τη συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν

Μετά από έξι σχεδόν χρόνια την Πέμπτη ο πρόεδρος της Τουρκίας θα βρεθεί στο Λευκό Οίκο για να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο Τραμπ σε ανάρτησή του έδωσε μια εικόνα για το τι θα περιλαμβάνει η ατζέντα, επισημαίνοντας «συνεργαζόμαστε με τον πρόεδρο σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, όπως μια μεγάλης κλίμακας αγορά αεροσκαφών Boeing, μια σημαντική συμφωνία για τα F-16 και τη συνέχιση των συνομιλιών για τα F-35, που αναμένουμε να ολοκληρωθούν θετικά».

Βέβαια το θέμα των F-35 είναι περίπλοκο, καθώς με βάση νόμο που ψηφίστηκε το 2020 η Τουρκία, για να προχωρήσει σε οποιαδήποτε αγορά αμυντικού εξοπλισμού, θα πρέπει να μην κατέχει τους πυραύλους S-400 ούτε συναφή εξοπλισμό. Την τελική απόφαση για τυχόν τροποποίηση του νόμου θα κληθεί να την πάρει το Κογκρέσο

Απαντώντας σε ερώτηση για τη συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε πως «δεν είναι δουλειά της Ελλάδας να προσδιορίζει τις προτεραιότητες της εξωτερικής της πολιτικής ετεροκαθοριζόμενη, δηλαδή σε σχέση με το τι συμβαίνει με άλλα κράτη. Προφανώς παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και η αναφορά του Αμερικανού προέδρου στα F-35, ενόψει της επίσκεψης του Ερντογάν στην Ουάσιγκτον, περιορίζεται στη συνέχιση των σχετικών συνομιλιών οι οποίες λαμβάνουν χώρα από τότε που η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35 πριν 6 χρόνια».

Αυτό που επισημαίνεται από την κυβερνητική πλευρά είναι πως το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός F-16 και εκτός F -35 ενώ η γείτονα χώρα ήταν μέσα και στα δύο. Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σημειώνει πως σήμερα «έχουμε, ήδη, ολοκληρώσει την πρώτη φάση αναβάθμισης των F-16 και είμαστε μέσα στα F-35».

Σημείωσε ακόμα πως «η Ελλάδα, συγκρίνεται με το «μπόι» της» και είπε πως η χώρα «έχει ψηλώσει ουσιαστικά», αναφέροντας «ας βάλουμε, λοιπόν, δίπλα τις δύο εικόνες, της Ελλάδας του 2019 και της Ελλάδας του σήμερα και σε πολλά άλλα πράγματα, εγώ αναφέρομαι τώρα στα εξοπλιστικά προγράμματα και σε σχέση με τις ΗΠΑ και θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας».

Πηγή: ethnos.gr