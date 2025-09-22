Συγχαρητήρια Άδωνι Γεωργιάδη στο ΚΑΤ ως το πρώτο νοσοκομείο του ΕΣΥ με online ραντεβού

Όπως αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης σε σημερινή (22.09.2025) ανάρτησή του στο X, το ΚΑΤ είναι το πρώτο νοσοκομείο του ΕΣΥ που ανέβασε τα ραντεβού του στο myHealth app και στο finddoctor.gov.gr, ενώ σύντομα η δυνατότητα αυτή θα είναι διαθέσιμη και μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 1566.
«Πρώτο Νοσοκομείο του ΕΣΥ, που ανέβασε στην Ηλεκτρονική μας πλατφόρμα του my health app και http://finddoctor.gov.gr και προσεχώς στο 1566, τα ραντεβού του για να κλείνετε εύκολα και γρήγορα τα ραντεβού σας, το ΚΑΤ!!!!!
Θερμά συγχαρητήρια στην Διοίκηση και στους εργαζομένους του για την πρωτιά τους!», έγραψε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.
Πηγή: newsit.gr