Μητσοτάκης – Ερντογάν: Την Τρίτη στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη η συνάντηση

Το ραντεβού του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου θα πραγματοποιηθεί στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα.
Η σύνθεση θα είναι 1 + 2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι, Μίλτος Νικολαΐδης και Τσαγατάι Κιλίτς.
Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο «Σπίτι της Τουρκίας». Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.
