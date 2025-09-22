Μητσοτάκης – Ερντογάν: Την Τρίτη στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη η συνάντηση

Την Tρίτη, 23 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι (ώρα Νέας Υόρκης), δηλαδή στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδας θα συναντηθούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το ραντεβού του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου θα πραγματοποιηθεί στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Η σύνθεση θα είναι 1 + 2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι, Μίλτος Νικολαΐδης και Τσαγατάι Κιλίτς.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο «Σπίτι της Τουρκίας». Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.

