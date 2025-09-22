Ο Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη - Σε λίγες ώρες το ραντεβού με Ερντογάν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί σήμερα για τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Με τα «νερά» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις να έχουν αρχίσει να ταράζονται το τελευταίο διάστημα, κρίσιμη θεωρείται η συνάντηση που θα έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Τρίτη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.

Μετά την πρόσφατη σύνδεση, από τον ίδιο τον κ.Μητσοτάκη, της άρσης του casus belli με τη συμμετοχή της Τουρκίας στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE της ΕΕ και με δεμένο το Πίρι Ρέις στο λιμάνι της Σμύρνης, η Αθήνα προσέρχεται στη συνάντηση με στόχο τη διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με την Άγκυρα, αλλά και την ανίχνευση των προθέσεών της σε μια σειρά από ανοικτά ζητήματα. Όπως σημείωνε τις προηγούμενες ημέρες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, «μια συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν δεν είναι ποτέ εθιμοτυπική».

Ειδικότερα, η Αθήνα επιδιώκει να έχει ανοιχτούς διαύλους, ειλικρινή συζήτηση, μεταφέροντας όμως και τις ελληνικές θέσεις με αυτοπεποίθηση και έχοντας τη βεβαιότητα ότι έχει το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος της.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, φρόντισε να καταστήσει σαφές ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα «γκρίζων ζωνών», ούτε ζητήματα κυριαρχίας. «Όσο τα ζητήματα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι τόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας» υπογράμμισε.

Αναλυτικότερα, η συζήτηση αναμένεται να κινηθεί στους εξής βασικούς άξονες: τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τον ορισμό νέας ημερομηνίας πραγματοποίησης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας, το Κυπριακό και το Παλαιστινιακό.

Σημειώνεται ότι οι δύο ηγέτες έχουν να συναντηθούν κατ' ιδίαν από τον Ιούλιο του 2024, σε εντελώς διαφορετικό κλίμα από αυτό που επικρατεί σήμερα, μετά την επίσημη δήλωση ενδιαφέροντος της αμερικανικής Chevron για έρευνες νοτίως της Κρήτης – σε περιοχές που τέμνονται και ακυρώνουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο, τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και την οριοθέτηση των θαλάσσιων πάρκων από την ελληνική κυβέρνηση, και τις επανειλημμένες τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, όσο παραμένει ενεργό το casus belli.

Από ελληνικής πλευράς, τον πρωθυπουργό θα συνοδεύουν στη συνάντηση ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υπεύθυνος του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού πρέσβης Μίλτων Νικολαΐδης.

Αντίστοιχα, τον Τούρκο πρόεδρο θα συνοδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο διπλωματικός σύμβουλος του Τούρκου προέδρου Ακίφ Τσαγατάι Κιλιτς.

Μετά τη συνάντηση, το ενδιαφέρον θα στραφεί στη συνάντηση που θα έχει ο Τούρκος πρόεδρος με τον Ντόναλαντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, την Πέμπτη. Ο πρόεδρος της Τουρκίας θα περάσει το κατώφλι του Λευκού Οίκου έπειτα από 7 χρόνια, από την πρώτη θητεία Τραμπ, και η συζήτηση θα στραφεί στην αγορά δεκάδων επιβατικών αεροπλάνων Boeing από την Τουρκία και στην πίεση από την πλευρά της Άγκυρας να ανοίξει ο δρόμος για την επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35.

Ενόψει της συνάντησης, ο πρώην Εκτελεστικός Διευθυντής της Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής (AJC) Ντέιβιντ Χάρις (David Harris), με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρακινεί τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει στην πώληση μαχητικών F-16 και F-35 στην Τουρκία.

«Πρόεδρε Τραμπ, θέλετε να πουλήσετε F-16 και F-35 στην Τουρκία. Αλλά το κόστος για την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλό. Αυτά τα μαχητικά αεροσκάφη θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση νεοοθωμανικών στόχων και την απειλή βασικών συμμάχων, συμπεριλαμβανομένων της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ισραήλ» αναφέρει ο Ντέιβιντ Χάρις στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο κορυφαίος Εβραίος διπλωμάτης καταλήγει το μήνυμα με μια προσωπική προτροπή στον Ντόναλντ Τραμπ: «Κύριε Πρόεδρε, ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ».

Ο διακεκριμένος Αμερικανοεβραίος, που καθοδήγησε την Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή επί τρεις δεκαετίες, εξέπεμψε το μήνυμα αυτό με αφορμή την επικείμενη συνάντηση του Ντόναλαντ Τραμπ με τον Τούρκο πρόεδρο στον Λευκό Οίκο και τη σχετική ανάρτηση που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος στο truthsocial για να την γνωστοποιήσει:

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποδεχθώ τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου. Συνεργαζόμαστε με τον Πρόεδρο σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16 και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, τις οποίες αναμένουμε να ολοκληρώσουμε με θετικό αποτέλεσμα. Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα πολύ καλές σχέσεις. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 του μήνα!».

Το πρόγραμμά του στις ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα, τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη, για να μετάσχει στις εργασίες και τις επαφές της 80ής εβδομάδας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου.

Στην ομιλία του, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας μέσα σε αυτό, καθώς και στις προκλήσεις και στους κινδύνους, από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Το πρωί της ίδιας μέρας θα έχει συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Antonio Guterres, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Νωρίτερα, την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην δεξίωση που παραθέτει στη Νέα Υόρκη προς τιμήν των ηγετών, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump.

Την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ που αφορούν, πρώτον, στην προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και, δεύτερον, στην τεχνητή νοημοσύνη και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Η πρώτη θα γίνει το πρωί της Τετάρτης, σε εκδήλωση της Αυστραλίας για την προστασία των παιδιών στην ψηφιακή εποχή και η δεύτερη, το μεσημέρι της ίδιας μέρας, στην κεντρική εκδήλωση της Κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη και Ασφάλεια».

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις όπου -μεταξύ άλλων, θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των AHEPA, HALC PSEKA, AHI, HANC, HACC. Στην εκδήλωση θα παρασημοφορηθούν επιφανείς ομογενείς.

Το βράδυ της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα απευθύνει σύντομο μήνυμα στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με το βραβείο Templeton. Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί νωρίτερα με τον κ. Βαρθολομαίο.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις επενδυτικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, η οποία πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα και δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρά σε μειώσεις φόρων, σε μια περίοδο διεθνούς ρευστότητας και αστάθειας.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, μεταξύ των οποίων: με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdogan (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), με τον Πρόεδρο της Υεμένης Rashad al Alimi (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), με τον πρίγκιπα-διάδοχο του Κουβέιτ, σεΐχη Sabah Khlaed Al-Hamad Al-Sabah (Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου), με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Ahmed Αl-Sharaa (Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου).

Ο πρωθυπουργός, θα έχει ακόμα, όπως κάθε χρόνο, συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει ακόμα επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, είναι προσκεκλημένος στον κύκλο ειδικών συζητήσεων της «Wall Street Journal» με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (Journal House UNGA). «Is Greece back?», είναι ο τίτλος της συζήτησης που θα έχει ο πρωθυπουργός με την αρχισυντάκτρια της WSJ, Emma Tucker.

Την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, θα παραχωρήσει ζωντανή συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.

Πηγή: newsbomb.gr