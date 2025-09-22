«Αποθέωσε» τον Αντώνη Σαμαρά η Ράνια Τζίμα για τον πιο ανθρώπινο λόγο

Μια ατάκα της που συζητήθηκε- και εκτιμήθηκε- πολύ...

Μια συγκινητική εξομολόγηση έκανε η Ράνια Τζίμα μιλώντας για τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά.

Τι ακριβώς είπε;