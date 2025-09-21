Άδωνις Γεωργιάδης: «Από 1η Οκτωβρίου τα ραντεβού με όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ στο 1566»

Ο υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι από 1η Οκτωβρίου όλα τα ραντεβού με όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ θα είναι συνδεδεμένα στην δωρεάν γραμμή του 1566.
Χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε: «Πολλές φωνές κι απόψεις ακούγονται αλλά εσύ χρειάζεσαι μια και αξιόπιστη πηγή. Το 1566 συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες υγείας του ΕΣΥ σε ενα σημείο. Γιατί η υγεία δεν μπορεί να είναι πολυφωνική. Τώρα έγινε πολυκαναλικη….και όλα αυτά δωρεάν! Απο 01 Οκτωβρίου και όλα τα ραντεβού με όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ συνδεδεμένα εδώ».
Πηγή: newsbomb.gr