Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος εξελέγη νέος Γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, έλαβε τη θέση αυτή μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, εξελέγη γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, μετά από τη σχετική πρόταση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, έλαβε τη θέση αυτή μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, για τον οποίο έκανε αναφορά στον λόγο του και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όταν τον περασμένο Απρίλιο αναδεικνύαμε τον Απόστολο γραμματέα της ΚΟ κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το νήμα της ζωή του έμελλε να κοπεί. Το παράδειγμά του θα δείχνει πάντα τον δρόμο σε όσους ακολουθούν», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ για την εκλογή γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Στη διαδικασία για την εκλογή του γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπήρξε και μία κόντρα του βουλευτή Γιώργου Βλάχου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με τη διαδικασία ψηφοφορίας.

«Η πρόταση μου για γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος. Είναι μια ψύχραιμη φωνή, έχει καθήκον να δώσει μεγαλύτερη ορμή στην ΚΟ. Είναι συνάδελφος που έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα στο κόμμα και τη Βουλή. Μπήκαμε μαζί στο κοινοβούλιο στις εκλογές του 2004.

Καλή δύναμη στα νέα καθήκοντά σου Μάξιμε» ήταν τα λόγια του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την κίνησή του να προτείνει τον Μάξιμο Χαρακόπουλο για νέο γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ στη θέση του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Πηγή: newsit.gr