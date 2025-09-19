Γεωργιάδης για Γάζα: «Σκληρές οι εικόνες με τα παιδιά, αλλά αυτό που γίνεται δεν είναι γενοκτονία» (vid)

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε αστήρικτη την κατηγορία της γενοκτονίας, υποστηρίζοντας:
"Δεν είναι γενοκτονία αυτό που συμβαίνει στη Γάζα", και πρόσθεσε αριθμητική σύγκριση του πληθυσμού: "Σε ένα λαό που πριν από 30 χρόνια ήταν 3 εκατ. και είναι 8 τώρα δεν μπορεί να υπάρξει, είναι παράλογο αθροιστικά". Ταυτόχρονα μίλησε για "πάρα πολύ σκληρές και επώδυνες οι εικόνες με τα παιδιά, τα οποία πέφτουν θύματα αυτού του πολέμου".
Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στο ένταλμα σύλληψης που φέρεται να έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και είπε: "Το Διεθνές Δικαστήριο έχει βγάλει ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου. Εγώ αν τον δω, δεν θα τον συλλάβω. Εσείς αν θέλετε να τον συλλάβετε".
Πηγή: thetoc.gr