Γεωργιάδης για Γάζα: «Σκληρές οι εικόνες με τα παιδιά, αλλά αυτό που γίνεται δεν είναι γενοκτονία» (vid)

Στις ισραηλινές πολεμικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας αλλά και το ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε αστήρικτη την κατηγορία της γενοκτονίας, υποστηρίζοντας:

"Δεν είναι γενοκτονία αυτό που συμβαίνει στη Γάζα", και πρόσθεσε αριθμητική σύγκριση του πληθυσμού: "Σε ένα λαό που πριν από 30 χρόνια ήταν 3 εκατ. και είναι 8 τώρα δεν μπορεί να υπάρξει, είναι παράλογο αθροιστικά". Ταυτόχρονα μίλησε για "πάρα πολύ σκληρές και επώδυνες οι εικόνες με τα παιδιά, τα οποία πέφτουν θύματα αυτού του πολέμου".

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στο ένταλμα σύλληψης που φέρεται να έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και είπε: "Το Διεθνές Δικαστήριο έχει βγάλει ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου. Εγώ αν τον δω, δεν θα τον συλλάβω. Εσείς αν θέλετε να τον συλλάβετε".

Πηγή: thetoc.gr