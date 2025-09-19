Ο μεγαλειώδης «κουβάς» του Άδωνη και η «σφαγή» δύο συνεργατών κορυφαίου υπουργού

Απελευθερώθηκαν μετά από 36 ημέρες οι δύο νεαροί που τον Αύγουστο είχαν κατηγορηθεί για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα.

Η σύλληψη και η κράτησή τους ήταν εντελώς γελοίες, καθώς η Πυροσβεστική με πόρισμά της συμπέρανε ότι δεν υπήρξε εμπρησμός στην Πάτρα, αλλά «κηλίδωση». Άρα δεν υπήρχαν και εμπρηστές.

Και τι σχέση έχουν αυτά με την πολιτική; Ο Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του είχε γράψει: «"Free Palestine", "Κάτω ο Μητσοτάκης" κ.λπ. και εμπρησμοί στα δάση, μήπως και πέσει η Κυβέρνηση, δηλαδή για όσους δεν το κατάλαβαν». Δεν περιμένω να ανακαλέσει. Γι αυτό θα του απονείμω το «Βραβείο Κουβά» για αυτόν τον μήνα.

