Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κόψιμο» κρίσιμων μαρτύρων καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Την οργή της αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει η στάση των βουλευτών της ΝΔ που μετέχουν στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήδη από τη δεύτερη συνεδρίασή της.

Αφορμή για τη σύγκρουση στάθηκε το ζήτημα της κατάρτισης της λίστας των μαρτύρων που θα κληθούν στην επιτροπή προκειμένου να καταθέσουν όσα γνωρίζουν για τον τρόπο που λειτουργούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ από την ίδρυσή του το 1998 έως και σήμερα.

Σε δήλωση που έκανε στο περιστύλιο της Βουλής η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη κάνει λόγο για «μεθόδευση συγκάλυψης».

Συγκεκριμένα είπε: «Με το καλημέρα σας η ίδια μεθόδευση της συγκάλυψης, που είδαμε στην Εξεταστική των Τεμπών, συνεχίζεται αποκλείοντας κρίσιμους μάρτυρες, τους οποίους η Ευρωπαία Εισαγγελέας αξιοποίησε αλλά η Νέα Δημοκρατία προστατεύει».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη, ο οποίος τόνισε:

«Η ΝΔ με μια ακόμα μεθόδευση συγκαλύπτει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο ίδιο έργο θεατές. Όπως και στα Τέμπη, έτσι και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καλούν μάρτυρες ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή και αγνοούν επιδεικτικά ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται πραγματικά και ποινικά σε αυτό το σκάνδαλο, αλλά και αυτούς οι οποίοι βοήθησαν στην εξιχνίαση αυτού του σκανδάλου. Καταγγέλλουμε αυτή τη μεθόδευση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους μάρτυρες που πρότεινε η αντιπολίτευση αποκλείστηκαν τελικά τόσο ο Γιώργος Μυλωνάκης, όσο και τα πρόσωπα με τα προσωνύμια «φραπές» και «χασάπης» που εμπλέκονται στην υπόθεση. Ουσιαστικά δηλαδή υπερψηφίστηκε, όπως ήταν και αναμενόμενο λόγω της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, η λίστα των μαρτύρων που πρότεινε η ΝΔ. Φυσικά, ούτε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δε θα κληθεί ως μάρτυρας, παρά το ότι αυτό ήταν κοινό αίτημα όλης της αντιπολίτευσης.

Εκτιμάται ότι οι πρώτοι μάρτυρες που θα καταθέσουν θα είναι οι Γιάννης Καββαδάς (μεταβατικός πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ) και Νίκος Σαλάτας (πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ). Η επιτροπή συμφώνησε πάντως ότι διερεύνηση θα ξεκινήσει από την πιο πρόσφατη χρονική περίοδο 2019 - 2025.

Αρνητική εντύπωση προκάλεσε πάντως και η κόντρα που υπήρξε ανάμεσα σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας.

Αιτία ήταν το γεγονός ότι ο κ. Καζαμίας κάθισε στα έδρανα που βρίσκονται πίσω από εκείνα του ΠΑΣΟΚ, «παραβιάζοντας» έτσι την κοινοβουλευτική τάξη και δεχόμενος τις οργισμένες επιπλήξεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

