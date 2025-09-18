Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε ως μάρτυρα τον Μητσοτάκη και τους Αυγενάκη-Βορίδη (vid)

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ να κληθεί στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η λίστα περιλαμβάνει και άλλα ονόματα (συνολικά 72), όπως αυτά των Μάκη Βορίδη, Λευτέρη Αυγενάκη καθώς και αρκετούς ακόμη υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως επίσης και πρώην προέδρων του οργανισμού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ καλεί μεταξύ άλλων στην Εξεταστική τους νυν υπουργούς/υφυπουργούς Κυριάκο Πιερρακάκη, Γιώργο Γεραπετρίτη, Άκη Σκέρτσο, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Γιώργο Μυλωνάκη, Σταύρο Παπασταύρο, Κώστα Τσιάρα, Χρήστο Κέλλα, Μάξιμο Σενετάκη, τους γαλάζιους βουλευτές Διονύση Σταμενίτη, Χρήστο Μπουκώρο, Αναστάσιο Χατζηβασιλείου, Σπήλιο Λιβανό, Γιώργο Γεωργαντά, Βασίλη Γιόγιακας.

Επίσης, καλεί την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, τον πρώην υπουργό Γιάννη Μπρατάκο, τη μάρτυρα «κλειδί» Παρασκευή Τυχεροπούλου, καθώς επίσης και τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Σταύρο Αραχωβίτη και Ευάγγελο Αποστολάκη.

Πάντως, σύσσωμη η αντιπολίτευση ζητεί να κληθεί και ως μάρτυρας ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης.

Ερωτηθείς σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απάντησε: «Είναι μοτίβο της αντιπολίτευσης να πατάνε ένα κουμπί και να λένε να έρθει ο Μητσοτάκης. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι δεν θα είναι και η τελική πρόταση για μάρτυρες. Αν κατά τη διάρκεια των καταθέσεων προκύψει η ανάγκη για συμπληρωματικούς μάρτυρες θα το δούμε». Μάλιστα, πρόσθεσε: «Αν ζητάνε τον Μητσοτάκη, γιατί δεν ζητάνε και τους υπόλοιπους πρωθυπουργούς;».

Πηγή: newsbomb.gr