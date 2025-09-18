Ανδρουλάκης vs Τσίπρας - Ποιος προηγείται σε κεντρώους και κεντροαριστερούς ψηφοφόρους

Στο σενάριο δημιουργίας του νέου κόμματος το 8% είναι θετικό και άλλο ένα 12% δηλώνει "ενδιαφέρον". Θετικό σε ένα κόμμα Τσίπρα το 44% όσων δηλώνουν πρόθεση ψήφου στον ΣΥΡΙΖΑ, το 5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 10% του ΚΚΕ και το 13% της Πλεύσης Ελευθερίας. Το 58% του συνόλου δηλώνει άρνηση ή αδιαφορία, ενώ το 12% λέει ότι αντιμετωπίζει "ουδέτερα" ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Ο Αλέξης Τσίπρας προηγείται με 28% έναντι 19% του Ανδρουλάκη στους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προηγείται με 28% έναντι 12% του Τσίπρα στον χώρο του Κέντρου. Όταν το ερώτημα τίθεται μόνον για τους σημερινούς πολιτικούς αρχηγούς, ο Νίκος Ανδρουλάκης μετριέται στους κεντρώους ψηφοφόρους στο 31%.
Πιο αναλυτικά:
Στο ερώτημα ποιος από τα ακόλουθα πολιτικά πρόσωπα, μπορεί να εκφράσει καλύτερα και πιο υπεύθυνα τον χώρο της Κεντροαριστεράς οι απαντήσεις (στο σύνολο του δείγματος) είναι:
Τσίπρας 16%
Ανδρουλάκης 14%
Κωνσταντοπούλου 10%
Βαρουφάκης 4%
Κασσελάκης 3%
Φάμελλος 3%
Χαρίτσης 2% και
Κανένας 29%
Πόσοι θα ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα
Αναφορικά με την προοπτική ίδρυσης κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, δύο στους 10 ερωτηθέντες απαντούν πως θα ψήφιζαν ή θα υποδεχόντουσαν με ενδιαφέρον την ίδρυση ενός κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Το 58% ωστόσο, παρουσιάζεται αρνητικό στο να ψηφίσει το κόμμα που ακούγεται ότι θα ιδρύσει ο πρώην πρωθυπουργός.
