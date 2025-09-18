Ανδρουλάκης vs Τσίπρας - Ποιος προηγείται σε κεντρώους και κεντροαριστερούς ψηφοφόρους

Προβάδισμα του Νίκου Ανδρουλάκη στους κεντρώους ψηφοφόρους και του Αλέξη Τσίπρα σε κεντροαριστερούς και αριστερούς δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, σε μία περίοδο που φουντώνουν οι συζητήσεις για το νέο κόμμα που φέρεται να ετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός στο πλαίσιο του "rebranding" που επιχειρεί.

Στο σενάριο δημιουργίας του νέου κόμματος το 8% είναι θετικό και άλλο ένα 12% δηλώνει "ενδιαφέρον". Θετικό σε ένα κόμμα Τσίπρα το 44% όσων δηλώνουν πρόθεση ψήφου στον ΣΥΡΙΖΑ, το 5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 10% του ΚΚΕ και το 13% της Πλεύσης Ελευθερίας. Το 58% του συνόλου δηλώνει άρνηση ή αδιαφορία, ενώ το 12% λέει ότι αντιμετωπίζει "ουδέτερα" ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ο Αλέξης Τσίπρας προηγείται με 28% έναντι 19% του Ανδρουλάκη στους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προηγείται με 28% έναντι 12% του Τσίπρα στον χώρο του Κέντρου. Όταν το ερώτημα τίθεται μόνον για τους σημερινούς πολιτικούς αρχηγούς, ο Νίκος Ανδρουλάκης μετριέται στους κεντρώους ψηφοφόρους στο 31%.

Πιο αναλυτικά:

Στο ερώτημα ποιος από τα ακόλουθα πολιτικά πρόσωπα, μπορεί να εκφράσει καλύτερα και πιο υπεύθυνα τον χώρο της Κεντροαριστεράς οι απαντήσεις (στο σύνολο του δείγματος) είναι:

Τσίπρας 16%

Ανδρουλάκης 14%

Κωνσταντοπούλου 10%

Βαρουφάκης 4%

Κασσελάκης 3%

Φάμελλος 3%

Χαρίτσης 2% και

Κανένας 29%

Στο ερώτημα ποιος από τα ακόλουθα πολιτικά πρόσωπα, μπορεί να εκφράσει καλύτερα και πιο υπεύθυνα τον χώρο της Κεντροαριστεράς οι απαντήσεις είναι:

Για τους κεντρώους

Ανδρουλάκης 28%

Τσίπρας 12%

Κωνσταντοπούλου 9%

Κασσελάκης 5%

Βαρουφάκης 4%

Φάμελλος 2%

Κανένας 28%

Για τους κεντροαριστερούς

Τσίπρας 28%

Ανδρουλάκης 19%

Κωνσταντοπούλου 11%

Βαρουφάκης 4%

Φάμελλος 4%

Κασσελάκης 2%

Κανένας 16%

Πόσοι θα ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα

Αναφορικά με την προοπτική ίδρυσης κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, δύο στους 10 ερωτηθέντες απαντούν πως θα ψήφιζαν ή θα υποδεχόντουσαν με ενδιαφέρον την ίδρυση ενός κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Το 58% ωστόσο, παρουσιάζεται αρνητικό στο να ψηφίσει το κόμμα που ακούγεται ότι θα ιδρύσει ο πρώην πρωθυπουργός.

Πηγή: thetoc.gr