Η γκρίνια στη ΝΔ για τους αυξανόμενους ΠΑΣΟΚους και ο σοσιαλιστής Λοβέρδος

Έχω την αίσθηση πως η προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στην Νέα Δημοκρατία έχει προκαλέσει πολύ περισσότερο θόρυβο από την επίδραση που θα έχει εκλογικά στις δυο μεριές.

Με άλλα λόγια, ούτε η ΝΔ θα κερδίσει κάτι τρομερό, ούτε το ΠΑΣΟΚ θα χάσει. Ωστόσο ως γεγονός έχει πλάκα, γιατί προκαλεί αντιδράσεις. Και δεν αναφέρομαι στην Χαριλάου Τρικούπη, με την οποία ο Λοβέρδος είχε χωρίσει τα τσανάκια του εδώ και δύο

Μιλώ για τη ΝΔ, από τις τάξεις της οποίας ακούω διάφορα στελέχη να δυσανασχετούν. «Πολύ ΠΑΣΟΚ μαζεύτηκε βρε παιδί μου» μου είπε χαρακτηριστικά ένας πολύπειρος νεοδημοκράτης βουλευτής. Και άρχισε να μου απαριθμεί πόσους πρώην «πασόκους» έχει η σημερινή κυβέρνηση.

Σας μεταφέρω όσους θυμάμαι να μου είπε: Κυριάκος Πιερρακάκης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Γιώργος Γεραπετρίτης, Γιώργος Φλωρίδης, Λίνα Μενδώνη, Άκης Σκέρτσος, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Μάριος Θεμιστοκλέους, Θανάσης Κοντογιώργης.

