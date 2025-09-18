Μητσοτάκης: «Ανεπίτρεπτο αυτό που συμβαίνει στη Γάζα αλλά ο όρος ΄γενοκτονία' είναι βαρύς» (vid)

“Στη Γάζα συντελείται μία μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή” δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον Ant1, αλλά ερωτηθείς εάν πρόκειται για γενοκτονία απάντησε: “Δε θα χρησιμοποιούσα αυτό τον όρο. Ο όρος αυτός είναι βαρύς. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν όμηροι και το Ισραήλ παρά τα προβλήματα του είναι μία δημοκρατία που αντέδρασε σε αδιανόητη επίθεση”.

Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε διστακτικός για κυρώσεις απέναντι στο Ισραήλ που συζητά η ΕΕ. Δήλωσε πάντως ότι πρέπει: ‘Να καταλάβει το Ισραηλ ότι κινδυνεύει να απομακρύνει παραδοσιακούς συμμάχους και φίλους. Η Ελλάδα ανήκει σε αυτή την κατηγορία Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δε θα λέμε τα πράγματα με το όνομα τους”.

Ο κ.Μητσοτάκης υποβάθμισε το ζήτημα με το Πίρι Ρέις. “Το είδατε το Πίρι Ρέις να βγαίνει; Το έχετε δει” διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Θέλησε δε να στείλει “ένα μήνυμα ηρεμίας στους Έλληνες πολίτες”. Διευκρίνισε άλλωστε όσον αφορά στην άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων που πραγματοποιήθηκε σήμερα νωρίς το πρωί ότι “Οι ασκήσεις που κάνουμε είναι προγραμματισμένες, τις κάνουμε πάντα”, τονίζοντας ότι το Πίρι Ρέις “δεν είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερα”.

Επανέλαβε ότι: “Εμείς με την Τουρκία επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους, έχοντας την πεποίθηση ότι έχουμε το δίκιο με το μέρος μας”. Τόνισε άλλωστε ότι: “Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει τα ήρεμα νερά. Ταυτόχρονα όμως ολοκλήρωσε το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, προχώρησε στα πρώτα βήματα για τα θαλάσσια πάρκα ασκώντας κυριαρχία, ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του διαγωνισμού της Chevron” και πρόσθεσε: “Η Ελλάδα δεν επαναπαύθηκε στα ήρεμα νερά”.

“Οι πολίτες δεν έχουν αντιληφθεί πλήρως τα μέτρα της ΔΕΘ”

Βασικός στόχος όμως της σημερινής συνέντευξης του κ. Μητσοτάκη, της πρώτης μετά τη ΔΕΘ, ήταν να εξηγήσει τα νέα μέτρα, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν έχουν περάσει ακόμη στην κοινωνία.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι: “Επέλεξα να αντιμετωπίσω την ακρίβεια μέσα από γενναία μόνιμη και στοχευμένη αύξηση των πραγματικών μισθών. Γιατί αυτό συνιστά η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που εξαγγείλαμε”. Ενώ τόνισε ότι: “Αυτό θα εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο και καταλαβαίνω γιατί οι πολίτες δεν το έχουν αντιληφθεί πλήρως”.

Επέμεινε στο όχι στη μείωση του ΦΠΑ και την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο. Για τον ΦΠΑ είπε; “Να προσδιορίσουμε πόσα λεφτά έχει το ταμείο. Εδώ δε μιλάμε για πιστωτική κάρτα χωρίς όριο. Έχουμε οροφή δαπανών από την ΕΕ και από αυτή προκύπτει το 1,75 δισ ευρώ. Στα βασικά τρόφιμα θα κόστιζε πάνω από 1 δισ ευρώ η μείωση ΦΠΑ”.

Υποστήριξε επίσης ότι: “Μείωση ΦΠΑ από 13% στο 6% θα εξουδετέρωνε όλες τις μειώσεις φόρων που έχουμε εξαγγείλει και εάν περνούσε όλη αυτή η μείωση -που αμφιβάλλω, μόνο 20% θα περνούσε στην τελική τιμή- το όφελος θα ήταν 30 ευρώ το μήνα”. Ενώ επικαλέστηκε ότι η μείωση του ΦΠΑ ωφελεί το ίδιο φτωχούς και πλούσιους, αλλά και τους τουρίστες.

“Δεν είμαι εκτός κοινωνίας, καταλαβαίνω ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα”

“Η χώρα πλήρωσε με χρεοκοπία και δεκαετή κρίση την εποχή εκείνη που ξοδεύαμε σα να μην υπάρχει αύριο. Συνολικά το πολιτικό σύστημα δεν είχε αίσθηση των ορίων δαπανών. Δική μου ευθύνη να μην επανέλθουμε σε εκείνες τις εποχές. Η Ελλάδα έχει ακόμη το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη”, δήλωσε επίσης ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: “Όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν θα επιτρέψω εκτροχιασμό στα δημόσια οικονομικά”.

Απαντώντας δε στον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε: “Από τον πατριωτικό φόρο προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές”.

Ο πρωθυπουργός εκτίμησε πάντως ότι: “Δεν κάνουν τα σούπερ μάρκετ πάρτι στα κέρδη τους, Ούτε οι τιμές ενέργειας αυξάνονται συνέχεια. Μειώθηκαν το Σεπτέμβριο”. Ενώ δήλωσε: “Δεν είμαι εκτός κοινωνίας, καταλαβαίνω ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, η ακρίβεια, αλλά λέμε ποιες δυνατότητες έχουμε να το αντιμετωπίσουμε”. Και επανέλαβε ότι οι πολίτες δεν έχουν δει ακόμη τις αυξήσεις μισθών, ούτε την επιστροφή ενοικίου που θα γίνει το Νοέμβριο.

Άφησε εκ νέου ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων περιορισμών στο AirBnB στην Αθήνα αλλά και εκτός αστικών κέντρων. “Εάν πιστεύει κάποιος ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο μπορεί να παγώσει τα ενοίκια είναι γελασμένος”, σχολίασε πάντως.

Προφανές ότι θα εμπλέκονταν και στελέχη της ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ.Μητσοτακης επέμεινε στο αφήγημα περί διαχρονικών ευθυνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επανέλαβε ότι και η σημερινή κυβέρνηση δεν κατάφερε να βάλει σε τάξη τον Οργανισμό. “Δεν θα κρυφτώ πίσω από τις ευθύνες άλλων” δήλωσε.

Όσον αφορά στην περίπτωση της πολιτεύτριας της ΝΔ, Πόπης Σεμερτζίδου, ο πρωθυπουργός είπε ότι προφανώς έχει ανασταλεί η κομματική της ιδιότητα. Σχολίασε δε ότι:

“Σε μία υπόθεση εκτεταμένης διαφθοράς είναι προφανές ότι θα εμπλέκονται και στελέχη της ΝΔ. Η ΝΔ είναι ένα από το μεγαλύτερα κόμματα. Τέσσερις στους 10 την ψήφισαν”. Ενώ πρόσθεσε: “Αυτό είναι άσχετο από το ότι δική μας ευθύνη ήταν η επίλυση του προβλήματος και δεν τα καταφέραμε”.

Ο κ.Μητσοτάκης επέμεινε ότι δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Εκτίμησε ότι αυτό που θέλει να ακούσει ο Έλληνας πολίτης είναι πως θα γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα χρήματα και τόνισε ότι προς το παρόν δεσμεύτηκαν 22 εκ ευρώ, σχολιάζοντας: “Δεν θα το πεις και μικρό ποσό”.

Στο ερώτημα εάν γνώριζε το Μαξίμου τη δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μητσοτάκης κάλυψε πλήρως τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη.

“Τα άκουσα κι εγώ αυτά. Αυτά είναι παντελώς ανυπόστατα και έχουν απαντηθεί” δήλωσε ο πρωθυπουργός.

