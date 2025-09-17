Δημοσκόπηση Pulse: Στις 15 μονάδες η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Η επανεμφάνιση Τσίπρα και η αντοχή της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Ο αντίκτυπος της ΔΕΘ, μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού καταγράφεται στην δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης (17/9/25) στο ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse, που έγινε μεταξύ 14 και 16 Σεπτεμβρίου δηλαδή μετά τη ΔΕΘ, οι πολίτες αξιολογούν τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε σωστή κατεύθυνση σε ποσοστό 7%. «Στη σωστή κατεύθυνση αλλά χρειάζονται και άλλα» απάντησε το 37% ενώ σε λάθος κατεύθυνση βρήκε τα μέτρα το 45%.

Στην ερώτηση για το πώς αξιολογούν οι πολίτες την παρουσία των κυρίων Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα την περίοδο της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό (32%), ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης (23%) και ο Αλέξης Τσίπρας (19%).

Στην ερώτηση ποιος αρχηγός μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον χώρο της Κεντροαριστεράς, στο σύνολο του δείγματος, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει τις περισσότερες απαντήσεις με ποσοστό 16%.

Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 14, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 10%, ο κύριος Βαρουφάκης με 4%, οι κύριοι Κασσελάκης και Φάμελλος 3% και ο Αλέξης Χαρίτσης 2%. Κανένας από τους παραπάνω απάντησε το 29%

Στην ίδια ερώτηση, όταν έγινε σε πολίτες που αυτοχαρακτηρίζονται Κεντρώοι, πρώτος σε ποσοστό βγαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με 31% και ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 12%.

Σε ερώτηση για το πώς θα αντιμετώπιζαν οι πολίτες ένα νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, το 31% απάντησε αρνητικά και το 27% αδιάφορα. Με ενδιαφέρον απάντησε το 12% ουδέτερα άλλο 12% ενώ θετικά απάντησε το 8% στο σύνολο του δείγματος.

Πρόθεση και Εκτίμηση ψήφου

Για την πρόθεση ψήφου τα ποσοστά που συγκεντρώνουν τα κόμματα σύμφωνα με τις απαντήσεις των πολιτών, έχουν ως εξής:

ΝΔ 24%, ΠΑΣΟΚ 11,5%, Πλεύση Ελευθερίας 8,5 Ελληνική Λύση

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 29%, το ΠΑΣΟΚ 14%, η Πλεύση Ελευθερίας 10,5%, η Ελληνική Λύση 9,5%, το ΚΚΕ 8,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 7% ενώ Μέρα 25 και Φωνή Λογικής συγκεντρώνουν από 3,5%

Η ΝΔ εμφανίζει ένα μικρό κέρδος, ενώ οι νέοι εμφανίζονται να αποδέχονται θετική την κυβερνητική πολιτική.

Πηγή: newsit.gr