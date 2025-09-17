Επανεκκίνησαν οι διαβουλεύσεις Ελλάδας-Λιβύης για την ΑΟΖ - Σε νέα φάση οι διμερείς σχέσεις

Επανεκκίνησαν τελικά σήμερα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για ΑΟΖ με τη Λιβύη.

Μετά το πέρας της συνάντησης του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Λίβυο ομόλογο του, οι δύο άνδρες κήρυξαν την έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης που είχαν διακοπεί το 2010.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση των τεχνικών επιτροπών. Συμφωνήθηκε η επόμενη συνάντηση να λάβει χώρα στην Τρίπολη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την κατάθεση του επίσημου ενδιαφέροντος της Chevron για τα θαλάσσια οικόπεδα που δημοπράτησε η Αθήνα βόρεια της μέσης γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης.

Ειδικά, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, με τον ασκούντα χρέη Υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Taher Salem Al Baour.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της επίσκεψης του κ. Γεραπετρίτη στην Τρίπολη, στις 15 Ιουλίου, κατά την οποία είχε συμφωνηθεί η εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί την πρώτη θετική είδηση για τις σχέσεις των δύο χωρών μετά την σοβαρή κρίση στην οποία διήλθαν οι σχέσεις των δύο χωρών μετά την αμφισβήτηση της Λιβυκής κυβέρνησης της ελληνικής δικαιοδοσίας στις θαλάσσιες ζώνες που βρίσκονται ανάμεσα στις δύο χώρες. Υπενθυμίζεται πως η Τρίπολη είχε προχωρήσει στην κατάθεση δύο ρηματικών διακοινώσεων που αμφισβητούσαν την ελληνική δικαιοδοσία με βάση το ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο , ενώ η Αθήνα είχε απαντήσει με δική της ρηματική διακοίνωση πριν από μερικές μέρες που αμφισβητούσε τα Λιβυκά επιχειρήματα.

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται και μετά την εμπλοκή του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού της Chevron στα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης , με την αμερικανική εταιρεία να λειτουργεί τελικά ως επιταχυντής των εξελίξεων στο πεδίο αυτό.

Ακόμη , σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου.τυπου του ΥΠΕΞ Λάνας Ζωχιού τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν επίσης, η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης. Στο σημείο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνεχίσει την παροχή εκπαίδευσης στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής.

Οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, των μεταφορών και των κατασκευών.

Εξέφρασαν επίσης, την ετοιμότητά τους για έναρξη απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Τρίπολης και συμφώνησαν στην πραγματοποίηση ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στην Τρίπολη, εντός του φθινοπώρου.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και επανέλαβε την ελληνική και ευρωπαϊκή θέση αναφορικά με το άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Αναφέρθηκε, τέλος, στην ουσιαστική συμβολή της Ελλάδας, ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις προσπάθειες για την επίτευξη πολιτικής λύσης, με γνώμονα την ενότητα, την ανάπτυξη και τη σταθερότητα στη Λιβύη.

Πηγή: iefimerida.gr