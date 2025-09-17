Ο Λοβέρδος που ήταν πάντα στη Δεξιά και το ανοικτό ενδεχόμενο να κάνει κόμμα η Καρυστιανού

Δεν μου προκάλεσε και ιδιαίτερη έκπληξη η ανακοίνωση πως ο Ανδρέας Λοβέρδος εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία (και μάλιστα την επομένη της καταδίκης των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεση Novartis).

Ο άνθρωπος ανέκαθεν σε αυτόν τον χώρο ένιωθε άνετα, ανεξάρτητα από το αν υπήρξε πρώην υπουργός και επί 23 χρόνια εκλεγμένος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ.

Θυμάμαι πως τα πρώτα σαφή δείγματα τα έδωσε το 2012 όταν ως υπουργός Υγείας διαπόμπευσε οροθετικές γυναίκες, υπόθεση για την οποία η Ελλάδα καταδικάστηκε το 2024 από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κατόπιν το 2013 δήλωσε πως «η Χρυσή Αυγή είναι αυθεντικό κίνημα».

Την ίδια εποχή ξεκίνησε να διαφημίζει τις καλές του σχέσεις με τον Άδωνι Γεωργιάδη, είτε παίζοντας τένις μαζί του είτε αποκαλώντας τον «μικρό αδελφό» του.

Και τους τελευταίους μήνες εμφανιζόταν σε κανάλια ως νομικός, για να δικαιώσει το Μαξίμου στις νομικές και συνταγματικές ακροβασίες της κυβέρνησης. Οπότε στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για κάποιο «άνοιγμα του Μητσοτάκη στο Κέντρο», όπως διαρρέουν στελέχη του Μαξίμου.

Διαβάστε περισσότερα στο X-RAY του ethnos.gr