Το παρασκήνιο προσχώρησης Λοβέρδου στη ΝΔ: Το μυστικό ραντεβού με Μητσοτάκη και οι αντιδράσεις

Η προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία ήταν περίπου προεξοφλημένη, απέμενε μόνο ο χρόνος δημοσιοποίησής της.

Χθες το βράδυ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε ελάχιστους έμπιστους συνεργάτες του ότι το πρωί της Τρίτης θα έχει ραντεβού με τον πρώην υπουργό. Άπαντες αντελήφθησαν ότι επίκειται η επισημοποίηση της πολιτικής σχέσης Λοβέρδου-Μητσοτάκη οι οποίοι -αν και με διαφορετικές αφετηρίες- είχαν τρία κοινά χαρακτηριστικά: Μετριοπαθείς, μεταρρυθμιστές και φιλελεύθεροι, όπως φρόντισε να δηλώσει αμέσως μετά την φωτογραφία με τον πρωθυπουργό ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί τουλάχιστον ένα ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αρχές καλοκαιριού (άλλοι λένε και περισσότερα) το οποίο κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό. Εκεί υπήρξε συμφωνία ως προς τον χρόνο ανακοίνωσης της προσχώρησής του στη ΝΔ.

Μόλις τον περασμένο Ιούλιο ο κ. Λοβέρδος προϊδέαζε για τις προθέσεις του δηλώνοντας στο Action24: «Τον Σεπτέμβριο θα επανέλθω δριμύτερος στην πολιτική σε συνεργασία με μεγάλο κόμμα».

Το ίδιο δήλωνε και στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1. «Στις επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές ως υποψήφιος θα είμαι παρών» είχε πει τότε, αποκαλύπτοντας ότι είχε γίνει ήδη συζήτηση με κάποιο κόμμα. «Τον Σεπτέμβριο θα ξαναμπώ στην πρώτη γραμμή της πολιτικής» είχε πει, ακόμη, τότε.

Πριν από λίγες ημέρες ο Α. Λοβέρδος είδε με χαρά να τιμωρούνται από τη Δικαιοσύνη οι «κουκουλοφόροι» μάρτυρες που τον ενέπλεξαν στην υπόθεση της Novartis. «Οι σκευωρίες κατέρρευσαν, οι ψευδομάρτυρες ξεγυμνώθηκαν, η αδικία ηττήθηκε. Το δίκαιο αποδόθηκε» έγραψε ανακουφισμένος.

Ένοχοι!!! Ένοχοι οι κουκουλοφόροι ψευδομάρτυρες Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλη. Επτά χρόνια άντεξα με υπομονή και πίστη, χωρίς να καταφύγω σε κανένα βουλευτικό προνόμιο, με εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη που βλέπει ακόμα και μέσα στα σκοτάδια. Από την πρώτη στιγμή έλεγα: η αλήθεια και… — Andreas Loverdos (@a_loverdos) September 15, 2025

Απαλλαγμένος πλέον οριστικά όπως και οι άλλοι 9 πολιτικοί, από την «ρετσινιά» του σκανδάλου, ο κ. Λοβέρδος και ο κ. Μητσοτάκης προφανώς εκτίμησαν ότι ήρθε η ώρα της νέας διεύρυνσης της ΝΔ προς τα κεντροαριστερά.

Ο 69χρονος εκ Πάτρας καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, με την πολυτάραχη διαδρομή εντός αλλά και εκτός ΠΑΣΟΚ, θα διεκδικήσει πλέον την εκλογή του ως βουλευτής στην άγνωστη γι’ αυτόν περιφέρεια του Νότιου Τομέα Αθηνών, καθώς όλα τα χρόνια εκλέγονταν στον Βόρειο Τομέα με το ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα απέναντι σε «μεγαθήρια»: Τους υπουργούς Νίκο Δένδια, Τάκη Θεοδωρικάκο, Κώστα Κυρανάκη, τον Βασίλη Σπανάκη, τον Διονύση Χατζηδάκη, τον Χάρη Θεοχάρη, τον Γιάννη Καλλιάνο, την Άννα Καραμανλή και τη Σοφία Βούλτεψη.

Ρίσκο; Θα δείξει η πορεία. Σε κάθε περίπτωση ο Ανδρέας Λοβέρδος είχε πάρει τις αποφάσεις του εδώ και πολύ καιρό.

Πριν από δύο περίπου χρόνια αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ. Ηταν 5 Ιουλίου του 2023 όταν σε μια ανάρτησή του δήλωνε: ﻿

«Από σήμερα παραιτούμαι απο όλα ανεξαιρέτως τα όργανα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στα οποία συμμετέχω. Παραιτούμαι επίσης από την ιδιότητα του μέλους του κόμματος. Οι λόγοι της παραίτησής μου είναι αμιγώς πολιτικοί και τους εξέθεσα με μία άκρως εμπιστευτική επιστολή σήμερα προς τον Πρόεδρο του Κινήματος. Εύχομαι στον Πρόεδρο, τα στελέχη και τα χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καλή επιτυχία στον αγώνα και τις προσπάθειές τους. ΥΓ: Για τα μέλη, τα στελέχη και τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που με αγάπησαν και αγάπησα: η απόφασή μου αυτή είναι για καλό και πάνω απ΄όλα είναι πεντακάθαρη».

Ο κ. Λοβέρδος είχε αντιπαραθέσεις με τον Νίκο Ανδρουλάκη ως προς τη φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ θεωρώντας ότι χάνει τον κεντρώο χώρο. Την ίδια περίοδο, το 2023 φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί την πλήρη αντίθεσή του με την αντιπολιτευτική τακτική του κόμματος σε σχέση με τα Τέμπη και την υιοθέτηση υπονοιών περί ξυλολίου.

Ο Α. Λοβέρδος εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής το 2000 στην τότε Β΄ Αθηνών. Στις εκλογές του 2007, 2009 και 2012 επανεξελέγη πρώτος σε σταυρούς. Ως βουλευτής της αντιπολίτευσης ανέλαβε την ευθύνη ποικίλων τομέων όπως εξωτερικών, παιδείας και πολιτισμού και δημοσίων έργων και περιβάλλοντος.

Διετέλεσε υφυπουργός Εξωτερικών (2002-2004), υπουργός Εργασίας στην κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου (2009-2010) και υπουργός Υγείας το 2010 ως το 2012 και επί κυβέρνησης Παπαδήμου. Τον Ιούνιο του 2014 ως τις εκλογές του 2015, διορίστηκε υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην Κυβέρνηση Σαμαρά.

Ο Α. Λοβέρδος δήλωνε πάντα ΠΑΣΟΚ, ωστόσο οι σχέσεις του με το κόμμα ήταν πολυκύμαντες.

Τον Δεκέμβριο του 2012, ο τότε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος διέγραψε τον κ. Λοβέρδο από το ΠΑΣΟΚ τονίζοντας ότι είχε ανεχθεί επί μήνες συμπεριφορές «επίμονα και οργανωμένα βλαπτικές». Αφορμή, η ίδρυση από τον κ. Λοβέρδο πολιτικής κίνησης, την Ριζοσπαστική Κίνηση Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχίας (ΡΙΚΣΥ).

Τον Απρίλιο του 2013 ανακοίνωσε την ίδρυση του κόμματος Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα, το οποίο συμμετείχε στις ευρωεκλογές του 2014 στον συνασπισμό κομμάτων Ελιά - Δημοκρατική Παράταξη.

Το 2014 επανέκαμψε στο ΠΑΣΟΚ. Επανεξελέγη βουλευτής Β΄ Αθηνών με το τον Ιανουάριο του 2015 και με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη τον Σεπτέμβριο του 2015. Στις εκλογές του 2019 εξελέγη βουλευτής Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών με το Κίνημα Αλλαγής και στις 17 Ιουλίου 2019 ορίστηκε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 απέτυχε να επανεκλεγεί βουλευτής. Στις 5 Ιουλίου 2023 ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος είχε διεκδικήσει χωρίς επιτυχία την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και μάλιστα δύο φορές: Το 2015 και το 2021. Την πρώτη φορά είχε εκλεγεί πρόεδρος η Φώφη Γεννηματά με ποσοστό 51,29%. Ο κ. Λοβέρδος είχε έρθει δεύτερος με 25,13% και τρίτος - σε απόσταση αναπνοής - ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος με ποσοστό 22,80%.

Στις εκλογές του 2021, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξελέγη πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ (τότε) στο β’ γύρο με 67,17% επικρατώντας του Γ. Παπανδρέου που έλαβε 32,19%. Ο Ανδρέας Λοβέρδος τερμάτισε τρίτος με 25,98% και ακολούθησαν Π. Χρηστίδης, Π. Γερουλάνος και Χ. Καστανίδης. Σε εκείνη την εκλογική αναμέτρηση, ο Α. Λοβέρδος είχε υποσχεθεί ότι ότι θα επανέφερε την ονομασία ΠΑΣΟΚ και τον πράσινο ήλιο, με σύνθημα το «Για πάντα ΠΑΣΟΚ».

Μετά την ήττα, οι σχέσεις του κ. Λοβέρδου με τον κ. Ανδρουλάκη δεν ήταν ποτέ ομαλές. Το ψυχρό κλίμα που επικρατούσε επιδεινώθηκε περαιτέρω στην προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών του 2024, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε τη θέση για κυβέρνηση χωρίς Μητσοτάκη ή Τσίπρα πρωθυπουργό. Ο Α. Λοβέρδος αντέδρασε για την έλλειψη αντιπρότασης: «Οταν πάμε στις εκλογές και απορρίπτουμε πρόσωπα πρέπει να προτείνουμε και πρόσωπο» είχε πει τότε. Η Χ. Τρικούπη έδειχνε να φωτογραφίζει από τότε προσχώρησή του στη ΝΔ: «Είναι πολιτικά παράδοξο ο Ανδρέας Λοβέρδος να έχει κοινές αγωνίες με τον Γιάννη Οικονόμου και τον Άκη Σκέρτσο». Όταν αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ η Χ. Τρικούπη είχε σχολιάσει λιτά: «Ο καθένας κάνει τις επιλογές του και κρίνεται από αυτές».

Στις 30 Ιανουαρίου 2024 ανακοίνωσε ότι θα ιδρύσει νέο κόμμα με σκοπό να κατέλθει στις Ευρωεκλογές του 2024, το οποίο ανακοινώθηκε επίσημα στι 4 Μαρτίου με το όνομα «Δημοκράτες» προσδιορίζοντας την φυσιογνωμία του ως «πατριωτικό, λαϊκό, πολιτικά φιλελεύθερο, εκσυγχρονιστικό, ψηφιακό, μεταρρυθμιστικό, πολυσυλλεκτικό».

Στις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2024 το κόμμα Δημοκράτες έλαβε ποσοστό μόλις 1,45%. Ο Α. Λοβέρδος δήλωνε ότι δεν πέτυχαν τους στόχους τους, αλλά συνεχίζουν, ωστόσο το κόμμα περιήλθε σε αδράνεια. Σημειώνεται ότι είχε μεσολαβήσει τον Ιανουάριο του ίδιου έτους η αποχώρηση του στενού του φίλου και σημαίνοντος στελέχους του κόμματος, Θεόδωρου Παπαθεοδώρου, ο οποίος διαφώνησε με την στήριξη της υποψηφιότητας Τασούλα από τους «Δημοκράτες».

Το διάστημα που μεσολάβησε, ο Ανδρέας Λοβέρδος με αναρτήσεις του στήριζε -ενίοτε κριτικά - την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Το μεσημέρι της Τρίτης, ο Ανδρέας Λοβέρδος μαζί με λίγους συνεργάτες του από το κόμμα, μπήκε στο μέγαρο Μαξίμου για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη όπου επισημοποιήθηκε η προσχώρησή τους στη Νέα Δημοκρατία.

Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ο ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα.

Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μια διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη.

Δήλωση Ανδρέα Λοβέρδου:

«Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα.

Μαζί με τον Α. Λοβέρδο στη ΝΔ προσχωρούν η Μαρία Μηλίνη, η Τατιάνα Δουβαρά, ο Παναγιώτης Κονσόλας και ο Γιάννης Βούρος.

Τον κ. Λοβέρδο «καλωσόρισε» ο υπουργός Υγείας - με τον οποίο διατηρούν στενή φιλική σχέση - Άδωνις Γεωργιάδης».

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας @kmitsotakis συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο των «Δημοκρατών» @a_loverdos και στελέχη του κόμματος.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον κ. Λοβέρδο και τα στελέχη των «Δημοκρατών» στη Νέα Δημοκρατία και… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 16, 2025

Πηγές της Χ. Τρικούπη, ενώ αρχικά απέφευγαν να σχολιάσουν την είδηση, λέγοντας πως »δεν έχουμε λόγο, έχει ιδρύσει δικό του κόμμα εδώ και δύο χρόνια» τελικώς ανέφεραν, μετά τις επίμονες ερωτήσεις δημοσιογράφων:

«Ο πρωθυπουργός, που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ οργανώνοντας τις παράνομες υποκλοπές, υποδέχτηκε σήμερα τον κ. Λοβέρδο. Το 2023, μετά τη μη εκλογή του, ο κ. Λοβέρδος αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, το 2024 ίδρυσε κόμμα πριν τις ευρωεκλογές με μοναδικό στόχο να στερήσει από το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση και τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της. Προφανώς, κύριε Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης».

Πηγή: iefimerida.gr