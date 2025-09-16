MENU
Τρόμαξε ο Αλέξης Τσίπρας με το 25%

Οι φήμες για την πολιτική επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα φουντώνουν ξανά, με ολοένα και περισσότερα σενάρια να τον θέλουν να προχωρά στη δημιουργία νέου κόμματος.

