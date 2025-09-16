Μαρινάκης για Σεμερτζίδου: «Το 2023 δεν είχε επιλεγεί για τα ψηφοδέλτια - Δεν φταίει ένα κόμμα επειδή ελέγχεται ένας άνθρωπος»

«Τα κλεμμένα επιστρέφονται πίσω, όχι θα επιστρέψουν» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην τηλεόραση του Ant1.

«Δεν φταίει ένα κόμμα επειδή ελέγχεται ένας άνθρωπος» τόνισε στη συνέχεια ερωτώμενος για τις διαδικασίες που κινήθηκαν εις βάρος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου. «Το συγκεκριμένο πρόσωπο ελέγχεται» υπογράμμισε και υποστήριξε πως «το 2023 δεν ήταν στα ψηφοδέλτια».

Συγκεκριμένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε «για την συγκεκριμένη πολιτεύτρια, ήταν το 2019, το 2021 ήμουν Γραμματέας, το 2023 ο πρωθυπουργός δεν την είχε συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια και δεν υπήρχε τότε ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν αρνείται κανείς ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο ελέγχεται. Σίγουρα πάντως επί ημερών Μητσοτάκη ανεξαρτήτως σε ποιο κόμμα ανήκεις ή σε ποια τάξη και η Δικαιοσύνη κρίνει ότι πρέπει να ελεγχθείς θα γίνει».

Συμπλήρωσε δε για την κυρία Σεμερτζίδου ότι η ΝΔ θα εκτιμήσει την κατάσταση για να κινηθεί μια διαδικασία αναστολής κομματικής ιδιότητας.

«Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τεράστια αξία γιατί είναι ο μόνος τρόπος να φωτιστούν πτυχές μιας πληγής που έχει κοστίσει στη χώρα 3 δισ σε βάθος 30 ετών. Μηδεμίας περιόδου κυβερνητικής εξαιρουμένης, δεν εξαιρώ ούτε τη δική μας περίοδο. Όλες οι πτυχές πρέπει να ερευνηθούν» είπε και πρόσθεσε «ήμασταν οι πρώτοι στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που πήραμε πρωτοβουλίες, στείλαμε ανθρώπους στη δικαιοσύνη, έπρεπε να κάνουμε παραπάνω» είπε.

Πηγή: ethnos.gr