Η νέα δικογραφία για βουλευτές και ΟΠΕΚΕΠΕ και η αμηχανία του Μαξίμου μπροστά στον Άδωνη

Κάθε μέρα φτάνουν στα αυτιά μου και άλλες πληροφορίες για νέα στοιχεία που θα στείλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή σχετικά με εμπλοκή βουλευτών στο τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ακούω μάλιστα κάποιους εντός της κυβερνώσας παράταξης να βάζουν στοιχήματα για το ποιοι θα είναι οι εκλεγμένοι που έχει «τσιμπήσει» ο κοριός να κανονίζουν διάφορες παρανομίες παρέα με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Άλλοι πάλι στοιχηματίζουν μέχρι και τις εκλογικές περιφέρειες που θα αφορούν τα κακά «μαντάτα», με τα προγνωστικά να δείχνουν την Θεσσαλία και την Μακεδονία.

Όλα αυτά, βέβαια, μένει να αποδειχτούν, γιατί έχω αρχίσει να οσφραίνομαι πως ορισμένοι βουλευτές της ΝΔ σπρώχνουν συγκεκριμένα σενάρια επειδή δεν συμπαθούν πρόσωπα που πρόσφατα ανέλαβαν ή θα αναλάβουν πόστα στην Κ.Ο. της παράταξης.

Διαβάστε περισσότερα στο X-RAY του ethnos.gr