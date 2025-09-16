Η νέα δικογραφία για βουλευτές και ΟΠΕΚΕΠΕ και η αμηχανία του Μαξίμου μπροστά στον Άδωνη

Ακούω μάλιστα κάποιους εντός της κυβερνώσας παράταξης να βάζουν στοιχήματα για το ποιοι θα είναι οι εκλεγμένοι που έχει «τσιμπήσει» ο κοριός να κανονίζουν διάφορες παρανομίες παρέα με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Άλλοι πάλι στοιχηματίζουν μέχρι και τις εκλογικές περιφέρειες που θα αφορούν τα κακά «μαντάτα», με τα προγνωστικά να δείχνουν την Θεσσαλία και την Μακεδονία.
Όλα αυτά, βέβαια, μένει να αποδειχτούν, γιατί έχω αρχίσει να οσφραίνομαι πως ορισμένοι βουλευτές της ΝΔ σπρώχνουν συγκεκριμένα σενάρια επειδή δεν συμπαθούν πρόσωπα που πρόσφατα ανέλαβαν ή θα αναλάβουν πόστα στην Κ.Ο. της παράταξης.
